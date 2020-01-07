تكنولوجيا: ADT تطلق جيل جديد من كاميرات المراقبة الذكية بعلامة Blue في فعاليات مؤتمر #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يأتي مؤتمر CES سنوياً بمجموعة مميزة من كاميرات المراقبة الذكية، وتقدم شركة ADT إصداراتها الجديدة من كاميرات المراقبة هذا العام بعلامة Blue التجارية.

تنطلق علامة Blue التجارية من ADT بثلاثة إصدارات من كاميرات المراقبة داخل أو خارج المنزل، إلى جانب كاميرة مراقبة في جرس ذكي، حيث ترتكز الإصدارات الجديدة على تقنية LifeShield التي تم الإستحواذ عليها من قبل ADT في 2019.

وتتميز كاميرات المراقبة الذكية الجديدة بتصميم DIY يمكن إعداداه للبيت الذكي بما يتوافق مع إحتياجات المستخدم، كما يمكن للمستخدمين الإختيار بين نظام المراقبة الذاتية، أو الإشتراك الشهري في خدمة المراقبة المستمرة.

أيضاً تدعم كاميرة Blue الداخلية من ADT تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل بجودة HD، كما تدعم عرض لقطات حية ومسجلة عبر تطبيق ADT على الهاتف، أيضاً يمكن للكاميرة قريباً أن تدعم التحكم بمساعد Alexa الرقمي، أيضاً تعمل الكاميرة على الكشف على الدخان المتصاعد وغاز أول أكسيد الكربون، كما تطلق إنذارات للتنبيه.

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ومن المتوقع أن يتم دمج مستشعرات ADT في كاميرات Blue لاحقاً مع لوحة مفاتيح، مما يتيح إستخدام hub لاحقاً، من جانب أخر تأتي كاميرة Blue by ADT الخارجية بميزة دعم معايير IP-65 لمقاومة الماء والأتربة، وتغييرات الطقس، كما تأتي بميزة الرؤية الليلية، أيضاً تدعم كاميرة Blue by ADT Doorbell المستخدم لبدء محادثات مع الزائرين، ومتابعة لقطات الفيديو الحية.

ومن المقرر أن تدعم إصدارات ADT الثلاثة من كاميرات Blue تقنية التعرف على الوجه، التي تدعم تنبيه المستخدم عند التعرف على وجوه الزائرين، كما تدعم تخزين الفيديو على مدار 24 ساعة، وتنطلق الكاميرات بسعر 199 دولار لكل وحدة، حيث تتوفر الآن للحجز المسبق ويبدأ شحن الكاميرات في نهاية هذا الشهر.

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