AnTuTu تكشف عن قائمة الهواتف الذكية الأفضل على منصتها خلال شهر ديسمبر، وVivo تُهيمن

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت منصة إختبارات الأداء AnTuTu بنشر قائمتها للهواتف الذكية العشرة الأفضل أداءً خلال شهر ديسمبر الماضي. في السابق، كانت منصة إختبارات الأداء تكشف فقط عن أفضل الهواتف الرائدة، ولكن الآن هناك قائمة للهواتف الذكية المتوسطة الأفضل أداءً على المنصة. تستند النتائج النهائية إلى متوسط النتيجة التي حققها كل هاتف على منصة AnTuTu V8.

عندما يتعلق الأمر بقائمة الهواتف الرائدة، نرى الهاتف Vivo iQOO Neo 855 في المرتبة الأولى برصيد 504432. أما بخصوص المرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب الهاتف Vivo iQOO Pro 5G والذي حصد 499446 نقطة، بينما كانت المرتبة الثالثة من نصيب الهاتف Vivo NEX 3 5G برصيد 498596 نقطة. وبالنسبة للمراتب الأخرى، فقد كانت من نصيب كل من OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro و Asus ROG Phone 2 و Honor V30 Pro 5G و Realme X2 Pro و Xiaomi Mi9 Pro 5G.

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وفيما يخص قائمة الهواتف الذكية المتوسطة، فقد كانت المرتبة الأولى من نصيب الهاتف Vivo X30 Pro 5G برصيد 327527 نقطة، ويليه الهاتف Oppo Reno 3 Pro 5G في المرتبة الثانية برصيد 318328 نقطة، والهاتف Honor 9X Pro في المرتبة الثالثة برصيد 310398 نقطة. وبالنسبة لبقية القائمة، فهي تشمل على التوالي كل من Honor 20S و Honor 9X و Redmi Note 8 Pro و Redmi K30 و Xiaomi Mi CC9 Pro و Oppo Reno 2 و Realme X2.