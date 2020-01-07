تلفاز Samsung Sero TV القابل للدوران يقترب من شق طريقه للأسواق العالمية

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج في البداية بالكشف عن التلفاز الذكي Samsung Sero TV بإعتباره مفهومًا فقط في كوريا الجنوبية، ولكن في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المُنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية أظهرت شركة سامسونج نواياها لإطلاق هذا التلفاز في الأسواق العالمية في المستقبل المنظور.

بسبب الطريقة التي تم بها تصميم هواتفنا الذكية، يقوم الكثير منا في كثير من الأحيان بتسجيل مقاطع الفيديو في وضع عمودي. ينتج عن ذلك مقاطع فيديو خاصة تتميز بحدود سوداء عريضة على الجانبين أثناء مشاهدتها على الحاسوب للتعويض عن إلتقاطها في وضع عمودي، ولكن تعتقد شركة سامسونج أنه سيتم حل هذه المشكلة مع التلفاز Samsung Sero TV.

يمكن إستخدام التلفاز Samsung Sero TV بوضع عمودي أو أفقي، مما يعني أنه في حالة إذا صادفت مقطع فيديو تم تسجيله في وضع عمودي، فبإمكانك فقط تدوير التلفاز ومشاهدته دون الحاجة إلى التعامل مع الأشرطة السوداء على الجانبين.

يضم هذا التلفزيون شاشة بقطر 43 إنش تستخدم تكنولوجيا QLED. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويده بمكبرات صوتية بقوة 60 واط، وبالمساعد الرقمي Bixby. ومن المتوقع أن يتم إصدار التلفاز الجديد Samsung Sero في كوريا الجنوبية في المستقبل المنظور بسعر 1600 دولار أمريكي. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كان هذا التلفاز سيشق طريقه إلى البلدان الأخرى أم لا، ولكن بصراحة يبدو 1600 دولار أمريكي مبلغًا غير مبرر إلا في حالة إذا كنت تريد الحصول على Samsung Sero TV لإستخدام خاصية إستنساخ شاشة الهاتف والتي تتيح لك عكس ما يظهر على هاتفك على شاشة التلفزيون.