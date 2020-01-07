تسريب جديد يثير المزيد من الشكوك حول إمكانية قدوم Oppo F15 بتصميم ومواصفات مألوفة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Oppo بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo F15 في اليوم 16 من شهر يناير الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد كشفت لنا الشركة الصينية بالفعل عن بعض مواصفات هذا الهاتف وتصميمه، مما يثير الشكوك حول إمكانية أن يكون مُجرد نسخة مُعادة التسمية من الهاتف Oppo A91 الذي أعلنت أعنه شركة Oppo في الشهر الماضي بالصين. والآن، تم تسريب ملصق يبدو أنه رسمي على الإنترنت يؤكد ذلك.

يظهر الهاتف Oppo F15 في هذا الملصق المسرب باللون الأزرق، ويتضمن بعض المواصفات، بما في ذلك MediaTek Helio P70، وشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، وبطارية بسعة 4025mAh تدعم تقنية الشحن السريع Oppo VOOC 3.0. وسيضم الهاتف كذلك أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرتين المتبقيتين. أما بخصوص الكاميرا الأمامية، فهي ستمتاز بدقة 16 ميغابكسل.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تحديث صفحة الهاتف Oppo F15 على متجر Amazon في الهند لتكشف لنا أن هذا الهاتف سيمتاز بسمك 7.9 ملمتر وبوزن 172 جرام. وبطبيعة الحال، جميع هذه المواصفات تتماشى مع مواصفات الهاتف Oppo A91 الحالي. وتؤكد الصفحة كذلك أن الهاتف Oppo F15 سيضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية.

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عمومًا، في حالة إذا كان الهاتف Oppo F15 سيأتي فعلاً مع نفس تصميم ومواصفات الهاتف Oppo A91، فبإمكانكم إلقاء نظرة على تصميم ومواصفات هذا الأخير في هذه المقالة المفصلة هنا.