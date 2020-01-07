أودي تعرض منتجاتها الجذابة في معرض CES 2020

تعرض شركة أودي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 منتجاتها الجذابة مجدداً، ويشمل ذلك النماذج الأولية لسيارات المستقبل والتقنيات الجاهزة للدخول في خطوط الإنتاج، وبذلك ترسي العلامة التجارية الراقية معايير التجربة الرقمية المستقبلية، ويعد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية واحداً من أكبر المعارض المتخصصة في العالم للإلكترونيات الاستهلاكية، كما يعتبر مؤشراً على ما يمكن توقعه في المستقبل، حيث يقام المعرض في الفترة من 7 إلى 10 يناير 2020 في لاس فيجاس.

افتح الباب واجلس في مقعدك وابتعد عن ضغوط القيادة في شوارع المدينة

تمثل سيارة Audi AI:ME الآلية بالكامل “مساحة معيشة ثالثة”، إلى جانب منازلنا وأماكن عملنا، حيث أنها تلبي رغبات واحتياجات مستخدميها، فعلى سبيل المثال، يستطيع راكب السيارة استخدام خاصية تتبع العين للتواصل مع السيارة وجعلها تطلب طعامه المفضل، كما يستطيع الاستمتاع بتجربة رائعة داخل سيارة AI:ME، حيث تتضمن السيارة نظارة للواقع الافتراضي تسمح للراكب بالاستمتاع برحلة افتراضية عبر المناظر الطبيعية الجبلية الخلابة.

تعمل هذه التقنية على تكييف المحتوى الافتراضي مع حركات السيارة في الوقت الفعلي، وبذلك يستطيع الراكب الاسترخاء التام والابتعاد عن حياته اليومية المضغوطة، ثم يعود إلى واقعه عندما يصل إلى وجهته، ويتم تسليم الطعام المطلوب في الوقت المحدد بترتيب من سيارة AI:ME وفق التفضيلات الشخصية للمستخدم وبيانات الملاحة الخاصة بالسيارة، ويمكن للصحفيين اختبار هذا النموذج الأولي لشريك التنقل المتفاعل كجزء من القيادة الآلية في معرض CES 2020.

تجربة أودي للذكاء: سيارة تتفاعل مع سائقها

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تبين “تجربة أودي للذكاء” كيف يحدث ذلك، حيث تتعرف السيارة على مستخدمها وعاداته وتستخدم وظائفها الذكية المصحوبة بالذكاء الاصطناعي لزيادة سلامة الراكب ورفاهيته وراحته، إضافة إلى ذلك، فإن نظام الملاحة ذاتي التعلم مدمج بالفعل في الجيل الحالي من أنظمة الوسائط المتعددة MMI، والذي يحفظ الوجهات المفضلة، ويربطها بالتاريخ والوقت والحالة المرورية، ويستمد الطرق المقترحة من هذه البيانات.

ستُجري السيارة في المستقبل تحليلاً دقيقاً للوظائف والإعدادات التي يفضلها المستخدم، بدءاً من موضع المقعد والوسائط المتعددة وإرشادات التوجيه ودرجة الحرارة وصولاً إلى نوعية الروائح الداخلية، وبعد وقت قصير، تصبح السيارة على دراية بتفضيلات المستخدم وتنفذها بشكل تلقائي، وفي حالة رغبة المستخدم، فإن السيارة تضبط إعداداتها وفق حالة المستخدم من خلال مراقبة أسلوب قيادته والوظائف الحيوية، ويمكن لزوار معرض CES 2020 تجربة الوظائف الأساسية لتجربة أودي للذكاء من خلال نموذج أولي.

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شاشتان مبتكرتان: الرؤية المكانية والعرض عند الطلب

أصبح سهم نظام الملاحة الذي يشير بالضبط إلى الطريق الجانبي الذي يجب أن تسلكه بالفعل حقيقة واقعة في معرض عام 2020 من خلال شاشة العرض ثلاثية الأبعاد على الزجاج الأمامي التي تستخدم تقنية دمج الواقع الافتراضي بالواقع الحقيقي، وستقدم أودي هذه التقنية الجديدة التي طورتها بالتعاون مع سامسونج في معرض CES.

تشبه هذه التقنية كثيراً التلفزيون ثلاثي الأبعاد، حيث يتم إنشاء مشهدين لكل صورة، بيكسل واحد للعين اليسرى وبيكسل واحد مجاور للعين اليمنى، وستبدو صور شاشة العرض على الزجاج الأمامي بالنسبة للسائق على بُعد من 8 إلى 10 أمتار، ويمكن زيادة هذه المسافة الظاهرية إلى أكثر من 70 متراً من خلال التمثيل الذكي، وهذا يوفر ميزة رائعة لعين السائق المعتادة على الرؤية بعيدة المدى، فلا يجب عليها إعادة التركيز على صورة قريبة.

تعتبر الشاشة الشفافة عند الطلب ميزة إضافية، ويبلغ ارتفاع الشاشة 15 سم وعرضها 122 سم وتمثل جزءاً من لوحة العدادات. تتكون الشاشة من طبقتين، شاشة بتقنية OLED شفافة وطبقة سوداء تمنح ظلاً أسود عميقاً متميزاً، ومن مميزات هذه الشاشة أن الأجزاء التي لا تعرض البيانات تظل شفافة، فتعطي انطباعاً بوجود جزء زجاجي، وبالتالي توفر رؤية للطريق بلا عوائق.

مستقبل السيارات يعني سيارة كهربائية بالكامل متصلة بتقنيات ذكية

تقدم طرازات أودي الحالية عمليات الاتصال في أفضل صورة، يعد نظام الترفيه والإعلام المعياري الجديد من الجيل الثالث أو MIB 3 هو الأساس، والذي يعمل معالجه الرئيسي أسرع بعشر مرات من معالج الجيل الثاني، وبالتالي يوفر تحسينات كبيرة بالنسبة لتخطيط المسار وتوقعات حركة المرور، على سبيل المثال، وستقدم أودي أيضاً أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الإضاءة في معرض CES 2020، في حالة شعور السائق بالتعب، يمكن أن يوفر نوعاً من الإضاءة الخاصة علاجاً له، فعلى سبيل المثال، الضوء الأزرق الفاتح له تأثير محفز وتنشيطي، ويوضح مشروع أودي “الإضاءة المتمحورة حول الإنسان” كيف يمكن مثلاً أن يتأثر شعورك بالألوان الفاتحة الموجهة التي ترفع تركيز الركاب وتقوي ذاكرتهم.

تتنوع مجموعة الابتكارات في جناح أودي في معرض CES بين سيارة Audi AI:ME المستقبلية والنموذج الأولي لسيارة Audi Q4 e-tron القريبة للغاية من دخول خط الإنتاج والتي تأتي بشاشة تعمل باللمس بحجم 12.3 بوصة، وسيارة Audi e-tron Sportback “إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية 26.0-21.9 كيلوواط ساعة / 100 كم “اختبار المعايير العالمية الموحدة للسيارات الخفيفة” 22.7-20.6 نظام دورة القيادة الأوروبية الجديدة إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 0 غرام/كم” التي تأتي بمصابيح أمامية matrix LED رقمية، وستتوفر في الأسواق في ربيع 2020.