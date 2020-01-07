تسلط شركة نيسان الضوء على مادة جديدة في نسخة هذا العام من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 والتي من شأنها الحد من الضجيج في مقصورة السيارات الداخلية وتعزيز فعالية الطاقة.
تستعرض نيسان هذا الأسبوع مادة عزل الصوت الجديدة وخفيفة الوزن والمعروفة بالمادة الصوتية استثنائية الخصائص وذلك في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الجاري في لاس فيغاس.
تتكون المادة الجديدة من عناصر بسيطة هي عبارة عن بنية متشابكة وغشاء بلاستيكي يتحكمان بذبذبات الهواء من أجل الحد من انتقال الحزمات العريضة من الترددات “500-1200 هرتز” مثل ضجيج المحرك والطرق.
تتألف حاليًا معظم المواد المستخدمة في عزل نطاق التردد هذا من لوح مطاطي ثقيل، ويبلغ وزن المادة الصوتية استثنائية الخصائص والجديدة من نيسان ربع وزنه وتوفر القدر ذاته من العزل الصوتي.
وتعتبر كلفة إنتاج المادة الجديدة موازية لكلفة المواد الحالية لا بل أفضل منها، وذلك بفضل بنيتها البسيطة، ويمكن بالتالي استخدام هذه المادة في السيارات التي يعتبر فيها استعمال مواد عزل الصوت حالياً محدوداً بسبب الكلفة أو الوزن.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
كانت نيسان قد أطلقت أبحاثها المتعلقة بتكنولوجيا المواد استثنائية الخصائص عام 2008 وقد استُخدمت آنذاك في الهوائيات شديدة الحساسية التي تُستعمل في أبحاث الموجات الكهربائية المغنطيسية، وعملت نيسان على توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا المواد استثنائية الخصائص لتشمل الموجات الصوتية ما أدى إلى الابتكار الناجح للمادة الجديدة، ويساهم تقليص وزن السيارات في الحد من أثر القيادة البيئي من خلال تحسين فعالية الطاقة وفي تعزيز متعة الركاب أثناء القيادة مع عزل الضجيج.
كانت هذه تفاصيل خبر نيسان تلقي الضوء على تكنولوجيا جديدة في معرض CES 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.