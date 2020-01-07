شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب: مارك زوكربيرج أخبرنى أننى رقم واحد على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعم دونالد ترامب أن مارك زوكربيرج أخبره بأنه رقم واحد على موقع فيس بوك، خلال حفل عشاء جمع بينهما، إذ قال ترامب أمس الاثنين خلال برنامج The Rush Limbaugh Show الإذاعى، إنهما ناقشا مجموعة متنوعة من الموضوعات.

وقال ترامب إن زوكربيرج قال له أمام مجموعة كبيرة من الناس: "أود أن أهنئك، أنت رقم واحد على فيس بوك"، فى إشارة إلى عشاء غير محدد جمعهما.

ليس واضحًا ما الذى يعنيه ترامب بعبارة رقم واحد على فيس بوك، فهو لا يمتلك عدد المتابعين أو اللايكات الأعلى على الشبكة الاجتماعية، إذ تضم صفحة ترامب الشخصية الموثقة على فيس بوك نحو 25.2 مليون "لايك" و 26.7 مليون متابع ، فى حين أن صفحته الرئاسية المؤكدة على فيس بوك تمتلك نحو 2.9 مليون إعجاب و 5.2 مليون متابع.

على سبيل المقارنة، فإن الصفحة الشخصية التى تم التحقق منها لأكثر الأشخاص متابعة على فيسبوك هى ملك لنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، تضم 122.2 مليون "لايك" و 123.2 مليون متابع.

Advertisements

ووفقا لموقع Business Insider يبدو أن العشاء الذى يشير إليه ترامب هو الذى جرى فى البيت الأبيض فى أكتوبر، عندما كان زوكربيرج فى واشنطن العاصمة لحضور جلسة استماع بالكونجرس بخصوص عملة ليبرا المشفرة، وبقى حدث هذا العشاء سراً حتى نوفمبر، عندما أكده فيس بوك لشبكة NBC News

فى تصريح لـ NBC News ، قال متحدث باسم فيس بوك: "كما هو معتاد بالنسبة إلى الرئيس التنفيذى لشركة أمريكية كبرى، قبل مارك دعوة لتناول العشاء مع الرئيس والسيدة الأولى فى البيت الأبيض".

وعلى الرغم من عدم وجود أى إشارة حول عدم الكشف عن الاجتماع وإبقائه سرا، لكنها لم تكن المرة الأولى التى يلتقى بها الثنائى، إلا أنه تزامن مع إعلان زوكربيرج مرارًا وتكرارًا الحفاظ على سياسة فيس بوك لعدم التحقق من الإعلانات السياسية، وهو الموقف الذى عارضته إليزابيث وارين، مؤكدة بأنه يساعد ترامب.