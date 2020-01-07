شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفاتار بشرى ذكى يتحدث ويعبّر عن المشاعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر خلال افتتاح معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES فى لاس فيجاس الثلاثاء، أفاتار ذكى جديد أطلق عليه اسم "نيون"، وهو عبارة عن كائن افتراضى صمم على الكمبيوتر ويتمتع بالذكاء والقدرة على إظهار العواطف، وشرحت الشركة طريقة عمل الأفاتار البشرى، مشيرة إلى أنه ليس روبوتاً ولا نسخة من البشر ولا واجهة لطلب نشرة الطقس، على عكس المساعدين الشخصيين الذين يمتلكون ذكاء اصطناعياً، بل إن نيون يتحدث ويتعاطف مثل البشر، وتتعدد الوظائف والمهمات التى يمكن لهذا الأفاتار أن يؤديها.

وفقاً لبيان من الشركة: "يمكن للشركات أن توظفه لتقديم خدمات الاستشارات المالية أو الصحية، كما يمكنه العمل كمقدم برامج أو متحدث رسمى أو أن يصبح ممثلاً سينمائياً، أو أن يكون مجرد صديق ورفيق".

وقالت رئيسة المختبر باراناف ميسترى إن نيون هو شكل جديد للحياة، موضحة :"بفضل التعلم الأوتوماتيكى، استطاعت منصة كور 3 التى تسيّر الأفاتار تعلّم طريقة ظهور البشر وتصرفاتهم وتفاعلاتهم، كى تنتج لاحقاً الأفاتار الذى تتطور شخصيته تدريجياً تبعاً للتفاعلات المختلفة التى يواجهها، ومن بعدها يمكن للمنصة أن تبتكر تعبيرات وتحركات وحوارات جديدة، تختلف كلياً عن البيانات المسجلة فى الأساس".

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فى هذا السياق، يعتبر المحلل جاك ولد أن النجاح فى ابتكار أفاتار بشرى يعبّر عن المشاعر والتفاعلات أمر مهم، وفى المقابل، تبرز مخاوف حيال هذا الابتكار الجديد، إذ يقول جولد أنه سيكون هناك تداعيات كبيرة على العديد من القطاعات، فضلاً عن إمكانية استعمال الأفاتار لانتحال صفة أحد ما، أو القيام بأعمال مسيئة وغير قانونية.

جدير بالذكر عقد معرض CES لأول مرة فى شهر يونيو 1967 فى نيويورك، وكان عدد الحضور 17500 وأكثر من 100 من العارضين، ووفقا لبعض تقارير فإنه منذ عام 1978- 1994 تقرر عقد المعرض مرتين فى السنة،الأولى دورة شتوية تعقد فى يناير بـ"لاس فيجاس"، والثانية صيفية و تعقد فى شيكاغو، و لكن فى عام 1998، تقرر تحويل المعرض إلى دورة واحدة فى السنة بعد فشل الدورات الصيفية وتقرر عقده فى لاس فيجاس فقد.