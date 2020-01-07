هل ترغب في تحميل Call Of duty Mobile على نظام ويندوز 10 ؟ لا تقلق فقد أتيت إلى المكان المناسب ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم لكم طريقة تحميل اللعبة والإستمتاع بها من خلال جهاز الكوميبوتر الخاص بك مجاناً.

بالطبع لا يوجد نقاش أن لعبة Call of duty Mobile تحولت إلى واحدة من أكثر الألعاب شهرة في عالم ألعاب الموبايل وجعلت من ألعاب الموبايل محبوبة مرة أخرى لدرجة أن مستخدمي الكومبيوتر أصبحوا الآن يبحثون عنها لتحميلها ولعبها بدلاً من الإستمتاع وتحميل الألعاب الخاصة بهم.

تحميل Call of duty Mobile على ويندوز 10 :

بالطبع الطريقة التي سنذكرها اليوم تعتمد ومبنية بشكل كامل على تحميل محاكي الألعاب Gameloop وهو المحاكي المسؤول عن تشغيل لعبة Call Of duty Mobile على أجهزة ويندوز.

في البداية يمكنك أن تقوم بتحميل محاكي Gameloop من هنا.

قم بتحميل المحاكي ثم تثبيته بالطبع مثلما تقو مبتحميل وتثبيت أي برنامج آخر على جهاز الكومبيورت الخاص بك ثم قم بتشغيله لتظهر أمامك الشاشة التالية :

في القائمة الرئيسية قم بإختيار Call Of duty Mobile عن طريق الضغط عليها ومن ثم سوف يأخذك البرنامج إلى الصفحة التالية والشاشة التالية :

الآن قم بالضغط على كلمة Download لتبدأ تحميل Call Of duty Mobile على ويندوز 10 الخاص بك.

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عندما ينتهي تحميل اللعبة ستجد الزر الخاص بكلمة download تغير وستجد مكانه كلمة Play، الآن يمكنك الضغط على كلمة Play حتى تقوم بتشغيل اللعبة.

اللعبة تعمل كما لو أنك تقوم بتشغيلها على هاتفك المحمول تماماً والفارق الوحيد هو أنك تستخدم الـ Mouse والـ Keyboard للعب بدلاً من الضغط على الشاشة.

بالطبع ستأخذك اللعبة في جولة تعريفية بطريقة التحكم وأسلوبها من خلال الشاشة التالية التي ستظهر أمامك.

يمكنك أن تعرف القائمة الكاملة لأزرار التحكم من خلال التوجه إلى إختيار Settings داخل اللعبة والضغط عليه، من هناك أيضاً يمكنك أن تغير وسائل التحكم كما ترغب.

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