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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت THX بالإشتراك مع ZMBIZI عن أول هاتف ذكي يدعم تنسيق الصوتيات المكاني spatial الذي يأتي بميزة محاكاة صوتيات 360 درجة، لأي من السماعات المستخدمة في الهاتف.
هاتف ZMBIZI الذكي هو أول الهواتف الذكية التي تنطلق من مؤتمر CES هذا العام بميزة دعم معايير تنسيق الصوتيات المكاني spatial، في سماعة Panda التي قدمت من Drop و THX.
ويمكن لمعايير تنسيق الصوتيات المكاني spatial في هاتف ZMBIZI أن تقدم مؤثرات صوتية ستريو بأعلى جودة، والتي تظهر بشكل خاص عند تشغيل الملفات الصوتية أو محتوى الفيديو إلى جانب الألعاب، مع مؤثرات متعددة الإتجاهات 360 درجة في الصوتيات.
كما تقدم الشركة تطبيق THX الذي يتيح تخصيص الملفات الصوتية وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم، مع تعزيز المؤثرات الصوتية.
ومن المقرر أن يتوفر هاتف ZMBIZI بمعايير تنسيق الصوت المكاني للطلب المسبق اليوم، على أن يبدأ شحن الهاتف خلال شهر فبراير، حيث يدعم نظام تشغيل Android 9.0، ورقاقة معالج Mediatek Helio P70 ثماني الأنوية، كما يضم فتحة مزدوجة لشرائح SIM.
ويدعم هاتف ZMBIZI ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما تأتي ميزة إستشعار البصمة في الجهة الخلفية من الهاتف، أيضاً يدعم الهاتف تقنية NFC، كما يضم الهاتف شاشة بحجم 6.23 إنش، ويتوفر هاتف ZMBIZI للطلب المسبق بسعر 389 دولار.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ZMBIZI أول هاتف يدعم تنسيق spatial في الصوتيات من THX في مؤتمر #CES2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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