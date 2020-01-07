تكنولوجيا: Belkin تعرض العديد من الشواحن بمعرض #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة Belkin بعرض العديد من الشواحن والشواحن المتنقلة بمعرض CES2020، وأغلب هذه الشواحن لاسلكية وبمنفذ USB-C على الأقل لتتوافق مع جميع الهواتف والحواسب والأجهزة اللوحية.

ويأتي في مقدمة هذه الشواحن Boost Charge USB-C GaN Wall التي تقدم نماذج بقوة 30 وات، 60 وات و68 وات. هذه الشواحن قوية جدًا حتى أنها تستطيع شحن جهاز MacBook Pro، وهي في نفس الوقت صغيرة الحجم. وسيكون هذا الشاحن متوفر في أبريل بسعر يتراوح بين 34.99 دولار و59.99 دولار. هذه الشواحن تأتي بأحجام وأشكال مختلفة، حتى أن بعضها يأتي بمكبر صوت في الجزء الخلفي.

شاحن Boost Charge 3×1 يأتي بسعر 109.99 دولار، ويقدم سطح واحد لشحن هاتف الآيفون، جهاز آيربود وساعة آبل. أما شاحن Boost Charge Dual Wireless Charging pads فيتكلف 49.99 دولار ويمكنه شحن عدد من أجهزة أندرويد وآيفون.

قدمت الشركة أيضًا شاحن لاسلكي للسيارة مع قاعدة لمدخل السيارة بسعر 49.99 دولار وشاحن لاسلكي متنقل بسعر 79.99 دولار والذي يعمل أيضًا كقاعدة للهاتف.

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أيضًا قدمت الشركة شاحن Boost Charge Wireless Charing Stand + Speaker الذي يحتوي على مكبر صوت حتى يمكنك سماع الموسيقى أثناء الشحن.

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