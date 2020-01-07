تكنولوجيا: #CES2020 أجهزة Wellness Pods من Linksys تقوم بتتبع كبار السن بإشارات WiFi

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل أجهزة Wellness Pods من Linksys مع شبكة WiFi بأجهزة الشركة لتتبع القاطنين بالمنزل. حيث يقوم النظام بتتبع التنفس، النوم وسقوط أحد الأشخاص.
نعنبر Wellness Pods جزء من أحدث أجهزة الشركة لأنظمة المراقبة المنزلية، حيث قدمت الشركة نظام Vehicle Presence الذي يسمح للمستخدم باكتشاف الحركة و / أو التنفس عند إيقاف تشغيل السيارة، وهو يستهدف في الغالب الأطفال المنسيين أو الحيوانات الأليفة المنسية بطريق الخطأ في السيارات غير المراقبة.
عملت الشركة مع Origin Wireless (لتكنولوجيا استشعار اللاسلكي بالذكاء الاصطناعي) لإنشاء Wellness Pods. تعمل هذه الأجهزة مع أجهزة الشركة Velop Tri-Band nodes لشبكة أنترنت في المنزل، ومع نظام برنامج Linksys Aware. يتعقب نظام Linksys Aware الحركة في المنزل- مع نظام Wellness Pods ليتمكن المستخدمين من القيام بما يلي:
- مراقبة الروتين اليومي عبر تتبع الحركة في المنزل
- تتبع أنماط التنفس
- تتبع نوعية النوم
- كشف سقوط أحد الأشخاص
شركة Linksys موجودة بمعرص CES2020 لعرض الجهاز؛ لكن لا نعرف بعد كيف سيكون الأمر عند تشغيل الجهاز.
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