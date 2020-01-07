الحاسوب HP Elite Dragonfly 2020 الجديد يضم أداة للتعقب، ويدعم شبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المُنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، قامت شركة HP اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن النسخة الأحدث من حاسوبها المحمول الشهير HP Elite Dragonfly.

النسخة الجديدة من الحاسوب المحمول HP Elite Dragonfly تأتي مع مواصفات تقنية مُحسنة بما في ذلك دعم شبكات الجيل الخامس 5G، ولكنها تحتفظ بنفس لغة التصميم تقريبًا. ويمكن للمستخدمين الحصول على هذا الحاسوب المحمول مع الجيل العاشر من معالجات Intel Core. وبغض النظر عن ذلك، فهذا الحاسوب يُعتبر الأول من نوعه في العالم لأنه يأتي مع أداة مدمجة للتعقب، Tile Tracker، وهي الأداة التي سوف تساعدك في تحديد مكان الحاسوب المحمول في حالة فقدانه.

عمومًا، الحاسوب HP Elite Dragonfly 2020 الجديد يهدف لتعزيز الخصوصية والأمن، وتوفير المزيد من قوة الحوسبة للمستخدمين. مع هذا الحاسوب، تستهدف شركة HP أكثر المستخدمين من رجال الأعمال. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات عن بقية المواصفات والأسعار وتواريخ الإطلاق.