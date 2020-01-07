TCL تكشف عن ثلاثة هواتف ذكية تحت علامتها التجارية الخاصة، وستُكلف إبتداءً من 500$

فاطمة أيت طالب - دبي - بصرف النظر عن هواتف Alcatel الأربعة التي كشفت عنها في وقت سابق من هذا اليوم، فقد قامت شركة TCL كذلك الآن بالكشف عن تشكيلة أخرى من الهواتف الذكية المتقدمة التي تحمل هذه المرة علامتها التجارية الخاصة، وهي الهواتف التي يبدأ سعرها من 500 دولار أمريكي. هذه التشكيلة الجديدة تشمل كل من TCL 10 5G و TCL 10 Pro إضافة إلى TCL 10L.

تجدر الإشارة إلى أن شركة TCL ستقوم بتسويق هذه الهواتف الذكية الثلاثة الجديدة على الصعيد العالمي في وقت لاحق من هذا العام، بما في ذلك أمريكا الشمالية في الربع الثاني من هذا العام. وجدير بالذكر كذلك أن هاتفين من هذه الهواتف الذكية الثلاثة من شركة TCL تضم شاشات مصنوعة من قبل شركة TCL نفسها، وهي الشاشة التي تُطلق عليها إسم TCL CSOT. في حين يضم الهاتفين TCL 10 5G و TCL 10L شاشات مسطحة، فإن الهاتف TCL 10 Pro يُعتبر الهاتف الوحيد الذي يأتي مع شاشة AMOLED منحنية الطرفين.

TCL 10 5G

الهاتف TCL 10 5G يُعتبر أول هاتف 5G من الشركة الصينية، ويضم المعالج Snapdragon 765G، فضلا عن ثقب في الشاشة يضم الكاميرا الأمامية، وقارئ البصمة في الواجهة الخلفية. الهاتف يضم كذلك أربع كاميرات في الخلف جنبًا إلى جنب مع وحدتين من الفلاش LED المُزدوج.

للآسف، لم نحصل على المواصفات التقنية للكاميرات في الهاتف TCL 10 5G، ولكن نحن نعلم على الأقل بأن الهاتف يضم مستشعر بدقة 64 ميغابكسل في الكاميرا الأساسية.

TCL 10 Pro

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الهاتف TCL 10 Pro يبدو مماثلا للهاتف TCL 10 5G بإستثناء أنه يضم شاشة AMOLED منحنية الطرفين مع قطع في الجزء الأوسط العلوي لإحتواء الكاميرا الأمامية. وبدلاً من النمط الماسي في الواجهة الخلفية، فالهاتف TCL 10 Pro يأتي مع نمط مماثل للنمط الذي إستخدمته شركة OnePlus في الواجهة الخلفية للهاتف OnePlus 7 Pro.

الهاتف TCL 10 Pro يضم وحدتين للفلاش LED، ولكن الهاتف TCL 10 5G يضم وحدتين للفلاش LED المُزدوج. هذا الهاتف يضم بدوره كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، ومستشعر البصمة في الشاشة على عكس الهاتفين TCL 10 5G و TCL 10L.

TCL 10L

TCL 10L يُعتبر هو الأدنى في هذه التشكيلة، وعلى الرغم من أنه يضم أيضًا أربع كاميرات في الخلف، فقد تم تقليص دقة الكاميرا الأساسية فيها إلى 48 ميغابكسل، وتم تضمين مستشعر بصمات الأصابع في واجهته الخلفية. وكما هو الحال مع الهاتف TCL 10 5G، فالهاتف TCL 10L يضم بدوره ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من الشاشة لإحتواء الكاميرا الأمامية.

للآسف، لم تكشف لنا شركة TCL عن المواصفات التقنية لهذه الهواتف الذكية بعد. ومع ذلك، نظرًا إلى أن شركة TCL عرضت لنا هذه التشكيلة في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، فهذا يعني أن الشركة الصينية تخطط للإطلاق الكلي لهذه الهواتف في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر الشهر المقبل.