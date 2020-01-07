فاطمة أيت طالب - دبي - بعدما إنتهت من ترقية هواتفها الذكية الرائدة للعام 2019 إلى Android 10، فقد بدأت شركة Sony كذلك الآن بإصدار نفس التحديث لهواتفها الرائدة القديمة. في الواقع، لقد بدأت شركة Sony اليوم بإصدار تحديث Android 10 لكل من Xperia XZ2 و Xperia XZ2 Compact و Xperia XZ2 Premium. وبدأت كذلك بإصدار نفس التحديث للهاتف Xperia XZ3.
تحديث Android 10 لهذه الهواتف الذكية يحمل البنية رقم 52.1.A.0.532، ويبلغ حجمه نحو 730 ميغابايت. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا التحديث يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10، بما في ذلك الخيارات الجديدة لتعزيز الخصوصية، ونظام التنقل بالإيماءات، فضلا عن الوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل. ونظرًا إلى أن سلسلة هواتف Xperia XZ2 Series بدأت الآن بتلقي تحديث Android 10 جنبًا إلى جنب مع الهاتف Xperia XZ3، فنحن نعتقد بأن الهاتفين Xperia 10 و Xperia 10 Plus سيحصلان على نفس التحديث في المستقبل القريب.
هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.
وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث Android 10 بدأ رسميًا بشق طريقه لسلسلة هواتف Xperia XZ2 Series و Xperia XZ3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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