سامسونج تكشف عن Ballie، روبوت مرافق للإنسان في حياته اليومية

فاطمة أيت طالب - دبي - قد تشتهر شركة سامسونج بالعديد من الأشياء، مثل التلفزيونات والهواتف الذكية والشاشات والأجهزة القابلة للإرتداء، ولكن يبدو أن الشركة تأمل في أن تترك بصمتها في قطاع الروبوتات كذلك لأنه في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، قامت الشركة بالكشف عن الروبوت الأحدث الخاص بها، والذي يحمل إسم Ballie.

عمومًا، لا يزال Ballie عبارة عن مفهوم، وكما يوحي إسمه، فهذا الروبوت يمتاز بتصميم كروي. ووفقا لشركة سامسونج، فهي تقول أن هذا الروبوت سيكون ” مرافقًا للإنسان في حياته اليومية ” نظرًا إلى أنه تم تصميمه لتقديم المساعدة في جميع أنحاء المنزل. لا نعرف الكثير فيما يتعلق بالمواصفات والميزات الخاصة به، ولكن بناء على ما يمكننا رؤيته، فهو يضم كاميرا والتي من المفترض أن تُساعد الروبوت في إيجاد طريقه داخل المنزل.

ووفقا للسيد Sebastian Seung، والذي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي وكبير الباحثين في شركة سامسونج، فقد صرح بالقول : ” نعتقد أن الذكاء الإصطناعي هو مستقبل الرعاية الصحية. نحن نرى أن الذكاء الإصطناعي على الأجهزة يُعد أمرًا أساسيًا للتجارب الشخصية. تتيح لك ميزة الذكاء الإصطناعي على الجهاز التحكم في معلوماتك وحماية خصوصيتك، مع الإستمرار في توفير قوة التخصيص “.

ومع ذلك، كما قلنا، لا يزال Ballie مجرد مفهوم حتى الآن. لسنا متأكدين مما إذا كانت شركة سامسونج لديها خطط لتحويله إلى منتج فعلي وطرحه في السوق، ولكن هذا يُظهر بالتأكيد أن الشركة مهتمة جدًا بالروبوتات.