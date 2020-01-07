لينوفو تطلق أول حاسوب شخصي بتقنية الجيل الخامس في العالم

تشارك لينوفو في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 حيث تستعرض ابتكاراتها الرائدة والفريدة والتي ستحدث تحولاً في أسلوب الحياة اليومية وتسهم في تطوير الصناعات كما ستفتح الآفاق للفرص والإمكانيات الجديدة التي يتيحها عصر التواصل السريع.

يرجح أن تواصل تقنية الجيل الخامس 5G إحداث تحولات نوعية في مشهد التكنولوجيا كما ستتيح بناء المدن الذكية وتطوير البنى التحتية المبتكرة وتقنيات إنترنت الأشياء، لذا أطلقت لينوفو أول حاسوب شخصي بتقنية الجيل الخامس 5G على مستوى العالم لتجلب للمرة الأولى تقنية اتصال الجيل الخامس إلى الحاسوب الشخصي حيث لم تعد تقتصر على تكنولوجيا الهواتف الذكية.

ويُعدّ حاسوب Yoga 5G جهاز لوحي وحاسوب محمول معًا، حيث يعتبر الخيار الأنسب للتنقل نظراً لحجمه الصغير والعملي وهو أول حاسوب شخصي يعتمد نظام Qualcomm® Snapdragon® 8cx 5G، ويوفر الجهاز خاصية الاتصال بشبكة الجيل الخامس الفائقة السرعة والتي تتخطى سرعة الجيل الرابع بنحو 10 مرات أثناء التنقل وذلك بالاعتماد على مزود خدمة اتصال الجيل الخامس على جانب ميزة اتصال واي فاي عالي الكفاءة في المنزل، وستطرح لينوفو جهاز Yoga 5G في الأسواق في ربيع 2020 وتبدأ الأسعار من 1,499 دولار أمريكي

تصاميم مبتكرة قابلة للطي

تعد لينوفو شركة رائدة في طرح تصميمات جديدة ومبتكرة في السوق حيث نجحت من جديد في تغيير تصميم الحاسوب المحمول بإطلاق أول حاسوب شخصي قابل للطي في العالم هو ThinkPad X1 Fold.

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وبالاعتماد على خبرتها وتميزها في مجال الهندسة والبناء على آراء وملاحظات العملاء في إعادة ابتكار التصميم التقليدي للحاسوب المحمول حيث صممت جهاز ThinkPad X1 Fold المبتكر الجديد مستخدمة مزيجاً من السبائك خفيفة الوزن وألياف الكربون المغطاة بغطاء جلدي أنيق.

وبفضل المتانة والكفاءة العالية التي تتميز بها العلامة التجارية ThinkPad، يعد جهاز X1 Fold حاسوباً محمولاً متكاملاً يتميز بشاشة OLED قابلة للطي بحجم 13.3 بوصة ولا يتخطى وزنه 2.2 رطل/ كيلوغرام واحد.

ويتكيف الجهاز بشكل مثالي ليلبي احتياجات المستخدمين حيث يمكنهم الانتقال بسهولة عبر وضعيات متعددة من وضعية الطيّ وصولاً إلى شاشة مسطحة بالكامل، ويعد X1 Fold من المنتجات المبتكرة التي تعكس التزام لينوفو الراسخ بتشكيل مستقبل الأجهزة القابلة للطي وتشمل هذه المنتجات أيضاً جهاز motorola razr الذي أعلن عنه مؤخراً، وسيتاح X1 Fold في الأسواق بدءًا من منتصف عام 2020، وتبدأ الأسعار من 2,499 دولار أمريكي

إعادة صياغة الإنتاجية الشخصية

مع تزايد التقارب بين استخدامات الحاسوب المحمول والهاتف الذكي وتعدد مهام القوى العاملة المستقبلية واستخدام عدة أجهزة، أطلقت لينوفو جهاز ThinkBook Plus وهو حاسوب محمول مزود بشاشة مبتكرة مع تقنية الحبر الإلكتروني e-ink لتعزيز الإنتاجية والتركيز.

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ويمكن استخدام الشاشة لتصميم الرسوم التوضيحية وتدوين الملاحظات باستخدام القلم الإلكتروني الدقيق في نفس الوقت، بالإضافة إلى تلقي الإخطارات الأساسية حين يكون الغطاء مغلقاً، ويُعد الجهاز نوعاً جديداً من أجهزة الحاسوب المحمولة حيث يوفر مزايا وخصائص مبتكرة لمساعدة المستخدمين على تعزيز كفاءتهم في أداء المهام المتعددة.

سيكون ThinkBook Plus متاحاً بدءاً من مارس 2020 وتبدأ الأسعار من 1,199 دولار أمريكي.

تصميم بسيط مثالي للتنقل

صمم جهاز Lenovo IdeaPad Duet Chromebook الجديد لهواة التصفح واستكشاف أحدث التطبيقات ومتابعة أحدث البرامج الترفيهية أو إنجاز الأعمال أثناء التنقل، وهو من أرق وأخف أجهزة Chromebook وزناً في العالم ويمتاز بعمر بطاريته الطويل الذي يصل إلى 10 ساعات.

يتميز جهاز Chromebook الجديد بتصميم بسيط وقلم USI stylus5 الاختياري لكتابة يدوية سهلة والتدوين والرسم بسرعة ودون تأخير وهو جهاز 2 في 1 قابل للفصل ويجمع بين حجمه الصغير المثالي المناسب للتنقل وبساطة التصميم.

سيكون جهاز IdeaPad Duet Chromebook متاحاً للشراء بدءاً من مايو 2020 وتبدأ الأسعار من 279.99 دولار أمريكي.

الارتقاء بالمنزل الذكي

بعد النجاح الذي حققته ساعة Lenovo Smart Clock الذكية وشاشة Lenovo Smart Display، توظف لينوفو خبراتها في مجال الأجهزة المنزلية الذكية لتدخل فئة جديدة من خلال إطلاق الإطار الذكي Lenovo Smart Frame.

يضم الإطار الذكي شاشة مصقولة بغطاء غير لامع وطبقة مضادة للوهج للتمكن من مشاهدة الصور واستعراضها تحت أي ظروف إضاءة وفي أي وقت خلال اليوم، ويضبط مستشعر اللون درجة سطوع الصورة وفقاً لإضاءة الغرفة ليوفر تجربة مشاهدة طبيعية وأكثر جمالاً مما يجعله الإطار المثالي في أي غرفة في المنزل لإعادة استكشاف صور مغامرات السفر القديمة ومشاركتها، ومن خلال عدد من الإشارات اليدوية يمكن التشغيل أو المتابعة أو إيقاف عرض الصور أو الفيديو.

سيتوفر إطار Lenovo Smart Frame الذكي بدءاً من أغسطس 2020 وتبدأ الأسعار من 399 دولار أمريكي.