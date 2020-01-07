إل جي تعرض أحدث حلولها وابتكاراتها في معرض CES 2020

تشارك إل جي إلكترونيكس في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 لاستعراض أحدث ابتكاراتها وتقنياتها الرائدة من خلال مجموعة أجهزة تنظيف لاسلكية جديدة تتضمن مزايا جديدة ومبتكرة للمسح.

توفر مكنسة CordZeroThinQ A9 العمودية الجديدة من إل جي قدرات كنس ومسح متقدمة في جهاز واحد، بينما تجمع ممسحة CordZeroThinQ Robotic Mop الجديدة بين تقنيات الأجهزة الروبوتية والخبرات الواسعة التي تحملها إل جي في مجال تطوير الأجهزة المنزلية، كل ذلك في جهاز صغير قادر على إنجاز مهمات التنظيف الأكثر صعوبة.

وبالاعتماد على تقنية Power Drive MopTM الخاصة بشركة إل جي ستوفر مكنسة CordZeroThinQ A9 وممسحة CordZeroThinQ Robotic Mop الحل الأمثل للحفاظ على نظافة الأرضيات، وبفضل نظام إمداد المياه الأوتوماتيكي المتطور، ستزود قطعتا الممسحة القماشية الدوارة بالقدر الكافي من المياه لتنظيف الأرضية دون ترك بقع مياه، ولملاءمة أنواع الأرضيات ودرجات قوة التنظيف المختلفة، يمكن للمستخدمين اختيار زيادة تدفق المياه أو تقليله أو إيقافه تماماً.

مكنسة CordZeroThinQ A9 من إل جي مع رأس المسح Power Drive Mop

يمكن للعملاء الآن ومن خلال رأسي التنظيف القابلين للتبديل، تحويل جهاز CordZeroThinQ A9 بسهولة من مكنسة كهربائية إلى ممسحة والعكس، ويعمل رأس التنظيف Power Drive Nozzle على إزالة الغبار من السجاد والأرضيات الصلبة بفضل قوة الشفط المدعومة بمحرك Smart Inverter Motor ™ من إل جي.

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ويوفر المحرك نفسه نتائج مسح رائعة عند استخدامه مع رأس التنظيف Power Drive Mop، ويمتاز الجهاز المتطور بزر تحكم يعمل باللمس مرة واحدة وبطاريتين يمكن تغييرهما بسرعة، وفلاتر يمكن إزالتها وغسلها مما يعزز أداء وفعالية هذه المكنسة الثنائية الاستخدام، وتوفر منصة الشحن متعددة المنافذ القدرة على إعادة شحن المكنسة بسهولة ومساحة تخزين عملية للمكنسة والقطع التابعة لها، ويمكن للعملاء الذين يملكون مكنسة CordZeroThinQ A9 الأصلية شراء مجموعة ملحقات Power Drive Mop الإضافية والتي تشمل رأس تنظيف المسح وقطع قماشية خاصة به.

ممسحة CordZeroThinQ Robotic Mop

ترتقي ممسحة CordZeroThinQ Robotic Mop من إل جي بتقنيات تنظيف الأرضيات الأوتوماتيكي إلى مستوى متقدم من خلال الممسحة الدوارة المزدوجة التي تعمل بمحرك قوي معزز بتقنية Dual Eye™، وبفضل كاميرا Dual Eye المثبتة في الجزء الأمامي للممسحة، يمكن لجهاز CordZeroThinQ Robotic Mop اكتشاف واستشعار الأماكن المحيطة به والتعرف عليها بدقة لتجنب الاصطدام بالأثاث المنزلي والحيوانات الأليفة، ومن خلال الدخول إلى My Zone في تطبيق الهاتف المتحرك LG ThinQ، يمكن للمستخدمين تحديد مناطق معينة داخل المنزل لتنظيفها.

يمكن للعملاء الذين يملكون مكنسة الروبوت CordZeroThinQ توصيل الوحدتين عبر شبكة الاتصال اللاسلكي الواي فاي لبناء شبكة شاملة ومتكاملة لتنظيف المنزل ستكون محطّ إعجاب الجيران، وما أن تُنهي مكنسة R9 عملية التنظيف ستطلق تنبيهاً لممسحة CordZeroThinQ Robotic Mop حول الأماكن التي تحتاج إلى المسح في المنزل.

وقال دان سونغ، رئيس قسم الأجهزة المنزلية والحلول والتقنيات الهوائية في شركة إل جي إلكترونيكس: “مع توجه المزيد من المستهلكين اليوم إلى اختيار الأرضيات الصلبة، لم تعد المكانس الكهربائية وحدها كافية لتلبية تطلعات جميع العملاء، واستناداً إلى خبراتنا الواسعة وتقنياتنا المتطورة وفهمنا العميق لاحتياجات المستهلكين، ابتكرنا منتجات CordZeroThinQ للتعامل مع مهام التنظيف الأكثر تعقيداً وصعوبة”.

ستعرض إل جي مكنسة CordZeroThinQ A9 وممسحة CordZeroThinQ Robotic Mop خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 الذي يُقام من 7 إلى 10 يناير في جناح رقم 11100 في القاعة المركزية بمركز مؤتمرات لاس فيجاس.