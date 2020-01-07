الطقس السيئ يضرب الإسكندرية.. أمطار غزيرة ورياح شديدة والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

تسببت نوة مصاحبة لرياح شديدة البرودة وصلت لحد الصقيع والأمطار الغزيرة التي تتساقط على مدار اليوم الثلاثاء، في سوء الأحوال الجوية بالإسكندرية مع غلق البوغازي أمام حركة الملاحة والصيد.

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى لاستقبال النوة وذلك بعد هطول رياح شديدة البرودة على المدينة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات الشفط لسحب المياه المتراكمة في الشوارع مع وضع مصدات الرمال بطول الشواطئ لمنع خروج مياه البحر إلى الشوارع مع موجه الرياح العنيفة.

Advertisements

أعلنت هيئة الأرصاد، أن الأربعاء 8 يناير، يشهد طقسا غير مستقر حيث تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "يتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى القاهرة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.