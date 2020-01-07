لو هتشتري موبايل مستعمل.. رمز سري في هواتف سامسونج لفحص ميزاتها

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كتب: ضياء السقا
تتيح شركة سامسونج، كود خاص بها للتأكد من سلامة الهاتف، عن طريق إجراء اختبارات لجميع وظائفه، مثل الصوت والاهتزاز والكاميرا وغيرها.
ويكون هذا الكود مفيد جدا في حال شراء هاتف مستعمل، أو حتى لمجرد التأكد من سلامة هاتفك.
ولإجراء عملية الفحص قم بالاتصال بالرقم #*0#* عبر هاتف سامسونج، وسيقوم الجهاز تلقائيا بالانتقال إلى لوحة تحكم خاصة تتيح اختبار الوظائف الأساسية في الجهاز.
فمثلا تتيح تلك الشاشة اختبار "بيكسلات الشاشة" من خلال الضغط على الألوان الأزرق والأحمر والأخضر، وفحص مكبرات الصوت أو ميزة الاهتزاز، كما تتيح اختبار دقة ميزة اللمس في شاشة الهاتف.
ويمكن أيضا من خلال الأزرار المتوفرة في اللوحة اختبار مزايا الاستقبال، وكذلك الكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية وكثير من الأمور الأخرى التي نترك لكم تجربتها.
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