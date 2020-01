تعرف على روبوت سامسونج للرعاية الشخصية Ballie

كشفت شركة سامسونج خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 عن مساعد روبوتي صغير على شكل كرة التنس يدعى بالي

Meet #Ballie, Samsung’s human-centric vision of robots that takes personalized care to the next level. The small rolling robot, “understands you, supports you, and reacts to your needs.” #CES2020 #SamsungCES2020 pic.twitter.com/YzwgZN1Lgw