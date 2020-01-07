شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سونى تكشف عن أول سيارة كهربائية لها على الإطلاق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سونى عن أول سيارة لها على الإطلاق، والمزودة بأجهزة استشعار للسلامة وشاشة معلومات بانورامية للترفيه، وأطلقت الشركة اليابانية على سياراتها اسم Vision S، وأزاحت الستار عنها ضمن العرض الرئيسى الذى قدمته ليلة الاثنين فى معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) فى لاس فيجاس.

ووفقا لموقع "ديلى ميل البريطانى، أوضحت سونى أن النموذج الأولى لـ Vision S مصمم ليكون "EV" أو كهربائى، وسلطت الضوء على قدرة سياراتها على التكيف، جنبا إلى جنب قدرات التحديث السحابية المستمرة.



سيارة سوني الجديدة

وقال كينشيرو يوشيدا، الرئيس التنفيذى لشركة سونى بـCES: "نحن متحمسون للتقدم إلى الأمام".

ويتميز الطراز الفضى من سيارة Vision S بسقف بانورامى، جنبا إلى جنب قدراتها الصوتية والمرئية وتقنية استشعار أقل وضوحًا ولكنها متطورة أيضًا، كما تم تجهيز المقصورة الداخلية من Vision S بمكبرات صوت مصممة لوضع تجربة صوتية "360 درجة".

Advertisements

فى حين لم يكن هناك ذكر للقيادة الذاتية، إلا أن يوشيدا تباهى بتقنية "الاستشعار البيضاوي" فى السيارة، والتى قال إنها تكتشف الأشياء وتتحرك "من الداخل والخارج".

ويأتى ذلك بعد إعلان الشركة اليابانية عن سلسلة طويلة من الحيوانات الأليفة الآلية التى تعمل بأجهزة استشعار و "شرنقة" خاصة بسلامة السيارة والتى ساهمت فى دخول شركة سونى فى مجال تقنية الكشف عن الحركة بواسطة الذكاء الاصطناعى، وربما مهدت الطريق إلى النموذج الأولى الجديد للسيارة.

وأوضح يوشيدا إن سونى تتخيل "السيارات كمساحة ترفيهية جديدة" ، إذ لا تركز الشركة اليابانية فقط على تكنولوجيا الهاتف المحمول ولكن "تكنولوجيا التنقل".

ووصف يوشيدا السيارة بأنها EV - أى إنها "مركبة كهربائية" - وأكد "قابليتها للتكيف"، وتم الكشف عن شركاء سونى وهما نفيديا ، كوالكوم ، ماجنا ، بوش وبلاك بيرى.

جدير بالذكر تم الكشف عن السيارة بعد إعلان الشركة عن شعار PS5 وبعض المواصفات الغامضة، إلا أنها لم تزيح الستار رسميا عن نظام الألعاب الجديد.