تكنولوجيا: #CES2020:شركة Acer تحدث أجهزة Swift 3 بمعالجات AMD وIntel الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة Acer بإطلاق تحديث جديد للحاسوب المحمول Swift 3، ويتمثل هذا التحديث في نسختين أحدهما يدعم معالج AMD والنسخة الأخرى تدعم معالج Intel.

بالنسبة للنسخة التي تدعم معالج AMD Ryzen 7 4700U والتي تسمى SF314-42 تأتي بشاشة مقاس 14 بوصة بدقة 1080 بكسل، وتتميز هذه النسخة من هذا الحاسوب بالحواف الرقيقة والوزن الخفيف، وتأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجابايت، وبمساحة تخزين داخلية تتراوح مابين 128 و 512 جيجابايت، كما أن بطارية هذه النسخة يمكنها العمل لمدة 10 ساعات.

أما بالنسبة للنسخة الثانية وهي SF313-52/G والتي تدعم الجيل العاشر من معالجات Intel فتأتي بشاشة حجمها 13.5 بوصة وتتشابه في النسخة السابقة في الحواف الرقيقة والوزن الخفيف أيضًا، وتتميز بمساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، وبطارية يمكنها العمل لمدة أطول تصل إلى 16 ساعة.

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من المتوقع رؤية النسخة الثانية في الأسواق وهي التي تدعم معالج Intel وذلك في بداية مارس بتكلفة 699$، أما النسخة الثانية فمن المتوقع أن يتم شحنها في الأسواق في شهر مايو بتكلفة 599$.

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