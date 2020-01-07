تكنولوجيا: #CES2020 تصميم حاسب الألعاب UFO من Dell يشبه أداة Switch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Dell عن تصميم مبدئي باسم UFO في معرض CES، وهو عبارة عن حاسب محمول به منصة ألعاب تشبه أداة Switch والتي يمكن إزالتها مع شاشة 8 بوصة، ويمكن إيصال منصةالألعاب بالتلفاز.

التصميم الجديد يبدو أنه يجمع بين Nintendo Switch ومنصات الألعاب الخاصة بالحاسب، والتي من المفترض أن تكون عملية. الجزء الأيمن والأيسر من المنصة متصل بالشاشة الرئيسية مغنطيسيًا، ما يجعل الوصلة محكمة. أيضًا فهناك ملحق لوصل جزئي المنصة. الحاسب يستخدم ويندوز 10، إلا أن الشركة قامت ببناء تطبيق مخصص لتنقل أبسط في الألعاب.

لا تخطط Dell لطرح تصميم UFO قريبًا، فهو شيء كانت الشركة تقوم بتجربته وهي تستكشف أشكال جديدة. لم يتم تطوير الأداة بدرجة كبيرة، حيث يعرض بتصميم كبير الحجم ووحدات تحكم تقليدية.

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لن تقوم الشركة بالإفصاح عما يقوم بتشغيل UFO، لكن في العرض التوضيحي تمكنت من تشغيل لعبة F1 Racing في الوضع المحمول باليد بمعدل أعلى من 30 إطار في الثانية. الجهاز كبير الحجم مع الشاشة مقاس 8 بوصات وأجهزة التحكم المكتنزة تجعلها أكبر وأثقل بكثير من Switch، بالإضافة إلى أن تصميم لوحة التحكم يحتاج للتطوير.

وعند وصل المنصة بالتلفاز عملت لعبة World War Z جيدًا، حيث عملت بمعدل 60 إطار في الثانية تقريبًا وكان أدائها أكثر سلاسة من الوضع المحمول؛ لكن الرسوميات لم تكن جيدة بالشكل الكافي.

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