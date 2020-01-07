تكنولوجيا: SanDisk تكشف عن نموذج قرص SSD خارجي سعة 8 تيرا بايت #CES2020

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلى سعة تقدم الآن في سوق أقراص SSD المحمولة هي 4 تيرابايت، وهناك أنواع محدودة من هذه السعة. والآن قامت شركة SanDisk قامت بعرض نموذج أولي لقرص SSD سعة 8 تيرابايت في معرض CES، والذي تقول الشركة أنه يقدم أعلى سرعة على مستوى العالم، كما أنه ذو حجم صغير وينقل البيانات بسرعة 20 جيجابايت في الثانية. ويبدو القرص أكبر قليلًا من أقراص الشركة الخارجية الحالية، وهو أمر طبيعي بسبب الزيادة الكبيرة في السعة وأربع أضعاف السرعة.
لا يوجد معلومات عن ميعاد الطرح الفعلي لهذا المنتج، والذي من المتوقع أن يأتي بسعر باهظ.
ستقوم الشركة قريبًا بطرح ذاكرة فلاش SanDisk Ultra Dual Drive Luxe سعة 1 تيرابايت. وتعمل هذه الذاكرة مع الأجهزة التي تحتوي على USB-A وUSB-C بفضل تصميمها ذو الموصل المزدوج، حيث يمكنك إدارة غطاء الموصل 180 درجة للتحويل بين المعياريين. الذاكرة تأتي بتصميم أنيق، وتوضح الشركة أنها ستكون متوفرة في وقت لاحق هذا الشتاء.
تتميز محركات SSD المحمولة من SanDisk بالموثوقية والأسعار المعقولة، وبالتالي فإن التحديث ذو السعات العالية والسرعات الأسرع قد يكون بمثابة جذب كبير للأشخاص الذين يحتاجون إلى نقل الكثير من البيانات أو نسخ الملفات بسرعة.
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