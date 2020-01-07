TCL تكشف النقاب عن أربعة هواتف Alcatel جديدة بأسعار تبدأ من 66$

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES2020 المنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، قامت شركة TCL اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن أربعة هواتف ذكية جديدة تحت العلامة التجارية Alcatel، ويتعلق الأمر هنا بكل من Alcatel 3L و Alcatel 1S إضافة إلى Alcatel 1V و Alcatel 1B. Alcatel 3L Advertisements شاشة IPS LCD بحجم 6.22 إنش وبدقة +HD

معالج ثماني النوى من طراز MediaTek MT6762

ذاكرة عشوائية بحجم 4GB

ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

ثلاث كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو

بطارية بسعة 4000mAh

نظام Android 10

الألوان : الأزرق والأسود والأخضر

التوافر : الربع الأول من هذا العام في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا

السعر : 155 دولار أمريكي Alcatel 1S شاشة IPS LCD بحجم 6.22 إنش وبدقة +HD

معالج ثماني النوى من طراز MediaTek MT6762D

ذاكرة عشوائية بحجم 3GB

ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

ثلاث كاميرات بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو

بطارية بسعة 4000mAh

نظام Android 10

الألوان : الأسود والأخضر

التوافر : الربع الأول من هذا العام في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية

السعر : 110 دولار أمريكي Alcatel 1V شاشة IPS LCD بحجم 6.22 إنش وبدقة +HD

معالج ثماني النوى من طراز MediaTek MT6762D

ذاكرة عشوائية بحجم 2 GB

GB ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD كاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية

ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية بطارية بسعة 4000mAh

نظام Android 10

الألوان : الأسود والأخضر

التوافر : الربع الأول من هذا العام في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية

السعر : 88 دولار أمريكي Alcatel 1B شاشة IPS LCD بحجم 5.5 إنش وبدقة +HD

معالج رباعي النوى من طراز QM215

ذاكرة عشوائية بحجم 2 GB

GB ذاكرة داخلية بحجم 16 GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD كاميرا واحدة في الخلف بدقة 13 ميغابكسل

ميغابكسل بطارية بسعة 3000mAh

نظام Android 10 Go Edition

الألوان : الأسود والأزرق

التوافر : الربع الأول من هذا العام في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية

السعر : 66 دولار أمريكي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر TCL تكشف النقاب عن أربعة هواتف Alcatel جديدة بأسعار تبدأ من 66$ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.