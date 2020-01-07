TCL تكشف النقاب عن أربعة هواتف Alcatel جديدة بأسعار تبدأ من 66$

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فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES2020 المنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، قامت شركة TCL اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن أربعة هواتف ذكية جديدة تحت العلامة التجارية Alcatel، ويتعلق الأمر هنا بكل من Alcatel 3L و Alcatel 1S إضافة إلى Alcatel 1V و Alcatel 1B.
Alcatel 3L
- شاشة IPS LCD بحجم 6.22 إنش وبدقة +HD
- معالج ثماني النوى من طراز MediaTek MT6762
- ذاكرة عشوائية بحجم 4GB
- ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- ثلاث كاميرات بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو
- بطارية بسعة 4000mAh
- نظام Android 10
- الألوان : الأزرق والأسود والأخضر
- التوافر : الربع الأول من هذا العام في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا
- السعر : 155 دولار أمريكي
Alcatel 1S
- شاشة IPS LCD بحجم 6.22 إنش وبدقة +HD
- معالج ثماني النوى من طراز MediaTek MT6762D
- ذاكرة عشوائية بحجم 3GB
- ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- ثلاث كاميرات بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو
- بطارية بسعة 4000mAh
- نظام Android 10
- الألوان : الأسود والأخضر
- التوافر : الربع الأول من هذا العام في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
- السعر : 110 دولار أمريكي
Alcatel 1V
- شاشة IPS LCD بحجم 6.22 إنش وبدقة +HD
- معالج ثماني النوى من طراز MediaTek MT6762D
- ذاكرة عشوائية بحجم 2GB
- ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية
- بطارية بسعة 4000mAh
- نظام Android 10
- الألوان : الأسود والأخضر
- التوافر : الربع الأول من هذا العام في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
- السعر : 88 دولار أمريكي
Alcatel 1B
- شاشة IPS LCD بحجم 5.5 إنش وبدقة +HD
- معالج رباعي النوى من طراز QM215
- ذاكرة عشوائية بحجم 2GB
- ذاكرة داخلية بحجم 16GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا واحدة في الخلف بدقة 13 ميغابكسل
- بطارية بسعة 3000mAh
- نظام Android 10 Go Edition
- الألوان : الأسود والأزرق
- التوافر : الربع الأول من هذا العام في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية
- السعر : 66 دولار أمريكي
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