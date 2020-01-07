تقرير جديد ” يؤكد ” أن تشكيلة Galaxy S20 Series ستضم شاشات 120Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتقرير جديد صدر اليوم من موقع SamMobile، فإن سلسلة الهواتف Galaxy S20 Series الرائدة القادمة من شركة سامسونج ستأتي مع شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. وإستشهد التقرير بـ ” مصدر موثوق للغاية “.

” لقد سمعنا الآن من مصادر موثوقة للغاية أن الهاتف الرائد المقبل لشركة سامسونج سيضم بالفعل شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz “. Advertisements

ظهرت الشائعات الأولى حول إحتمال قدوم الهاتف الرائد المقبل لشركة سامسونج مع شاشة تمتاز بمعدل التحديث 120Hz بعد إعلان شركة سامسونج عن المعالج Exynos 990. وقد كشفت لنا الشركة الكورية الجنوبية آنذاك أن هذا المعالج يدعم كاميرات بدقة 108 ميغابكسل والشاشات التي تمتاز بمعدل التحديث 120Hz.

بعد فترة ليست بالطويلة، كشفت قائمة مخفية داخل تحديث Android 10 التجريبي لهواتف سامسونج الحالية عن خيار لتحويل معدل تحديث الشاشة من 60Hz إلى 120Hz. وبطبيعة الحال، لا يوجد هاتف من سامسونج يدعم معدل تحديث أعلى من 60Hz، وبالتالي ذلك الخيار لم يتم توفيره في القائمة من أجل الهواتف الحالية، وإنما من أجل هواتف سامسونج المستقبلية.

لقد جاءت الهواتف الرائدة لشركة سامسونج دائمًا مع أفضل الشاشات المصممة للهواتف الذكية، لذا لا نشك في إحتمال أن يكون هذا التقرير صحيحًا. سيتم الإعلان عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series إلى جانب Galaxy Fold 2 في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.