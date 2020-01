تسريبات جديدة تستعرض لنا تصميم الهاتف Xperia 5 Plus من مختلف الزوايا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Sony بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xperia 5 Plus في شهر سبتمبر الماضي، ولكن يبدو أن الشركة اليابانية تستعد لإطلاق نسخة مُحسنة من هذا الهاتف في المستقبل القريب. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على مجموعة من الصور الحاسوبية التي تستعرض لنا كيف سيبدو تصميم الهاتف Xperia 5 Plus من مختلف الزوايا.

تمامًا كما هو الحال مع الهاتف Xperia 5 الحالي، فالهاتف Xperia 5 Plus سيحتفظ بدوره بالتصميم المسطح، ولكنه سيضم شاشة OLED أكبر بحجم 6.6 إنش مُحاطة بإطار نحيف جدًا في الأعلى والأسفل. الهاتف Xperia 5 Plus يضم بدوره إثنين من مكبرات الصوت في الأمام علمًا أن سمكه سيبلغ 8.1 ملمتر أو 8.9 ملمتر إذا إحتسبنا بروز الكاميرا الخلفية.

الهاتف Xperia 5 Plus سيضم بدوره زر التشغيل على الجانب الأيمن مع قارئ البصمة. وفي نفس الجانب، ستتواجد أزرار التحكم بالصوت وزر التصوير. وفي الجانب الأيسر، سيتواجد منفذ الشريحة SIM، ومنفذ USB Type-C في الأسفل. وبالعودة إلى الهاتف Xperia 5، فهو لا يضم منفذ السماعات 3.5mm، ولكن شركة Sony قررت تضمين هذا المنفذ في الهاتف Xperia 5 Plus على أساس أن هذه التسريبات دقيقة، وسيواجد هذا المنفذ في أعلى الهاتف.

الهاتف Xperia 5 Plus سيضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف ومن بينها كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق. وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Xperia 5 Plus، فهي لا تزال غامضة، ولكن نظرًا إلى أن الهاتف Xperia 5 الحالي يضم المعالج Snapdragon 855، فنحن نتوقع أن يضم الهاتف Xperia 5 Plus المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم.