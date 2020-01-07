Realme تُزيح الستار رسميًا أيضًا عن الهاتف Realme 5i مع تصميم ومواصفات مألوفة

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتف Realme X50 5G الذي أعلنت عنه في الصين قبل قليل، فقد قامت شركة Realme كذلك اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme 5i في فيتنام، وهذا الهاتف يجلب معه أربع كاميرات في الخلف، وبطارية بسعة 5000mAh. تم تسعير هذا الهاتف بما يُعادل 160 دولار أمريكي. في حالة إذا كانت هذه المواصفات تبدو مألوفة بالنسبة إليك، فهذا بسبب حقيقة أن الهاتف Realme 5i الجديد هو في الأساس الهاتف Realme 5 الذي أعلنت عنه شركة Realme في أواخر العام الماضي.

الهاتف Realme 5i الجديد يضم بدوره مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 20:9، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بقوة 10W.

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وعلاوة على ذلك، فالهاتف Realme 5i الجديد يأتي كذلك مع أربع كاميرات في الخلف تشمل الكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 12 ميغابكسل والكاميرا الواسعة الزاوية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل وزاوية المشاهدة فيها 117 درجة، فضلا عن الكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق وكاميرا الماكرو التي تتيح لك إلتقاط الصور للعناصر من بعد 4 سنتمترات فقط. وبغض النظر عن الكاميرا الخلفية الرباعية، فالهاتف Realme 5 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميغابكسل، وقارئ البصمة في الخلف.

عمومًا، الهاتف Realme 5i الجديد سيصل إلى السوق باللون الأزرق وباللون الأخضر مع العلم بأنه سيكلف إبتداء 160 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.