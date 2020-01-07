شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حزام جديد هيعرفك كلبك فرحان ولا زعلان من ضربات قلبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة يابانية تسمى Inupathy عن حزام خلال معرض CES في لاس فيجاس هذا الأسبوع، والذي يظهر إشارات بالألوان لأصحاب الكلاب تمثل الحالة العاطفية الخاصة بالحيوان الأليف، حيث إن الجهاز عبارة عن أداة مشبك مبطنة تقيس معدل ضربات قلب الكلب وتحلل الاختلافات فيها، كما أنها حساسة بدرجة كافية لقراءة هذه القياسات من خلال الفرو الكثيف الذى يغطى الكلب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه استنادًا إلى تحليل تباين معدل ضربات القلب، تغير شاشة LED مضمّنة في الحزام الألوان لإظهار إحدى الحالات العاطفية التي ستسهل على أصحاب الكلاب فهم حيواناتهم الأليفة.

ويشير الضوء الأزرق إلى حالة استرخاء، فيما يظهر الضوء الأحمر الإثارة، ويشار إلى التركيز على عنصر بواسطة الضوء الأبيض، فيما تؤدي السعادة العامة إلى عرض قوس قزح ملون على الحزام.

ويتم مزامنة الجهاز مع تطبيق الهاتف الذكي الذي سيتيح للمستخدمين تتبع حالة كلابهم العاطفية على مدار اليوم، وتعكس ذلك على مجموعات من الألوان سهلة الفهم.

وسيحتوي التطبيق أيضًا على "وضع الألعاب" الذي سيشير إلى الألعاب المختلفة التى يمكن للمستخدمين الاستمتاع بها مع كلابهم اعتمادًا على الحالة العاطفية للكلاب، بما في ذلك ألعاب البحث عن الكنوز أو الإخفاء أو البحث.

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ويتجه العالم كله لمحاولات من أجل تعامل أفضل مع الحيوانات الأليفة مستخدمين الأجهزة الحديثة فى أداء ذلك، فقد تصدر من قبل هندى يطور طائرة بدون طيار لإنقاذ كلب صغير عالق عنواين الأخبار، ومازال استخدام البشر لمثل هذه الآليات يوما عن الآخر.

وابتكر رجل الأعمال والمهندس الياباني جيجي ياماجوتشي، هذا الحزام بعد أن تساءل عما يشعر به الحيوانات الأليفة في حياتهم اليومية.

وقال ياماجوتشي في مقابلة أجراها عام 2017: "أردت أن أعرف ما الذي يجعل الكلب مضطربًا وكيف يمكنني أن أجعله أكثر استرخاءًا، لذلك توصلت إلى فكرة تعكس حالة الكلب العاطفية في الوقت الفعلي من خلال تحليل تباين معدل ضربات القلب".

واختار ياماجوتشي Inupathy كاسم للشركة لأنه جمع بين فكرتيه الرئيسيتين "البصيرة" و "التعاطف".

وأضاف ياماجوتشى: "أريد تغيير علاقة الكلاب والبشر مرة واحدة وإلى الأبد"، ولا يوجد سعر أو تاريخ إطلاق، لكن الشركة تقول إن الأجهزة سوف تكون متاحة في وقت ما في عام 2020.