شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائر نادر يقترب من الانقراض ويعيش فى السعودية فقط.. اعرف اسمه وأسباب تهديده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب طائر نادر من الانقراض لا يتواجد فى بيئة أخرى سوى المملكة العربية السعودية، حيث انضم طائر العقعق العسيرى إلى قائمة المنقرضات أيضاً، ورغم أنه يتواجد في بعض دول آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا، إلاّ أن أحد أنواع هذه الطيور النادية لا يعيش سوى في المملكة العربية السعودية، وبالتحديد منطقة عسير ويسمى بـ"العقعق العسيرى"، وتحاول أجهزة البيئة السعودية توفير كافة السبل له للحفاظ على ما تبقى من سلالته خوفا من الانقراض.



فصيلة طائر العقعق العسيرى فى السعودية فقط

ووفق CNN بالعربية، أفادت بعض التقارير إلى وجود مائة طائر فقط من فصيلة العقعق العسيري في نطاق جغرافي محدود، مما يعد عددا ضئيلا للغاية ولا يمكن الجزم حتى الآن حول أسباب انقراض هذا الطائر العربى القديم، وقال المصور السعودى عوض الشهرى صاحب مجموعة من أشهر صور العقعق السعودى فى حديث لـ"cnn": "يعتبر العقعق من الطيور قليلة التكاثر فالأنثى لا تضع في عشها سوى بيضتين فقط وفي أحيان كثيرة لا يعيش الصغيران معا بل يفقد أحدهما أو كلاهما حياته"، موضحا أن سبب تناقص عدده ربما يكون نتيجة إصابته بأمراض وراثية.

Advertisements



طائر العقعق العسيرى فى المملكة

طائر العقعق السعودى يتميز بصوته المرتفع، الذي يستخدمه كوسيلة تواصل مع باقي أفراد فصيلته، فهو من الطيور الاجتماعية التي لا تستطيع البقاء وحيدة، ويعيش العقعق ضمن مجموعات تصل إلى 9 طيور، بحيث تتولى الطيور الأكبر سناً مهمة المراقبة، بينما يبحث الآخرون عن الغذاء، وإذا رأيته قريباً من التجمعات السكنية أو على أسطح المنازل، فلا تخف.. ويعتبر العقعق من الطيور الفضولية، التي تسعى إلى استكشاف محيطها، ولكن قد يتحول العقعق إلى طائر شرس للغاية في حالة واحدة فقط، أي لدى مهاجمة صغاره أو تعرض عشه للغزو من قبل أي كائن آخر.



تغريدة قديمة للمصور عوض الشهرى يحذر من انقراض العقعق

يذكر أن قناة العربية الفضائية، عرضت إعلان أرامكو السعودية والهيئة السعودية للحياة الفطرية، عن مبادرة مشتركة لحماية طائر "العقعق" العسيرى من الانقراض، وأفاد أحد القائمين على المشروع، أن الهدف منه هو الحفاظ على العدد الموجود وإجاد السبل لتعزيز هذا العدد من خلال وضع البعض منها فى حضانات خاصة حتى ينمو ويتكاثر، وأشار التقرير إلى أن السعودية هى الموطن الاصلى لهذا الطائر، وتحديدا فى منطقة عسير وتشير الأبحاث عن وجود تناقص فى أعداده مؤخرا، وأن التغير فى مناخ بيئته والإمتداد العمرانى والعزلة تعتبر من أسباب التناقص فى عدده.