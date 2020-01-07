شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت على شكل كرة يتابعك خلال اليوم ويراقب لياقتك ويحرس منزلك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة كورية عن روبوت صغير على شكل كرة، والذي يمكنه الدوران والمساعدة في حراسة المنزل، وكذلك يعمل كصديق للياقة البدنية، حيث أعلنت شركة التكنولوجيا المصنعة للروبوت 'Ballie' عنه خلال " CES" في لاس فيجاس، وأوضحت كيف أن الروبوت ذو الشكل الكروى قادر على متابعة مالكه والتنقل بالقرب منه، فإنه يتعرف أيضًا على المساحة والسرعة الشخصية، وهنا نقدم أبرز مميزات الجهاز ويمكنك أيضا الإطلاع على كل ما تحتاج معرفته عن CES أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يصدر Ballie أصواتا كتنبيه، ويمكن للمستخدمين استخدام الجهاز للقيام بدوريات في منازلهم والحفاظ عليها آمنة، وبصفته مساعدًا للياقة البدنية يدفع المستخدمين بلطف إلى الاستمرار في الحركة.



روبوت الكرة ويمكن استخدامه أيضًا كجهاز تحكم عن بعد يساعد كبار السن على الاتصال بالأجهزة الذكية الأخرى في منازلهم، وطلب المساعدة في حالات الطوارئ. Advertisements وتقول الشركة إنها تريد أن يكون Ballie أكثر بكثير من مجرد جهاز آخر بين الأجهزة المساعدة، حيث يمكن للمستخدمين استخدام Ballie أيضا لالتقاط الأحداث باستخدام الكاميرا الخاصة به أو كرفيق يمكنه التواجد مع الحيوانات الأليفة فى حال عدم وجود أصحابها.



روبوت الكرة 2 كما أن الروبوت ملحق بنوع من الذكاء الاصطناعى من أجل التعامل مع الأوضاع المحيطة به، من خلال مرافقة صاحبه أينما كان، ويعد صغر حجمه مع وجود عجلات به أمر جيد لسهولة حركته فى مختلف الأماكن.

روبوت الكرة 3

ويعد معرض الالكترونيات الاستهلاكية " CES"، هو معرض تجاري ينطلق كل عام في شهر يناير في لاس فيجاس بنيفاد، وترعاه جمعية صانعي الإلكترونيات الاستهلاكية، ويعرض فى هذا الحدث الكبير عينات من منتجات الكترنية جديدة سواء من منتجات جديدة للشركات أو مستقبلية سيتم إنتاجها، ولعل هذا الروبوت من بين عدد كبير من الابتكارات الأخرى مثل الحمام الذكى والمساعد المرفق بدش الاستحمام والفرشاة الذكية وغيرها من الأدوات.