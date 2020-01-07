شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فرنسا وأمريكا يتفقان على مهلة 15يوما للتسوية بشأن رسوم على "عمالقة الإنترنت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الاقتصاد الفرنسى، برونو لومير، اليوم ، الثلاثاء، أن فرنسا والولايات المتحدة حددتا مهلة "15 يوما"، للتوصل إلى تسوية بشأن الرسوم على المجموعات الرقمية العملاقة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وكان لومير يتحدث في لقاء مع صحفيين في مقر وزارة المال الفرنسية، مع المفوض الأوروبى للتجارة فيل هوغان، الذي أكد أن الاتحاد الأوروبى "سيقف إلى جانب فرنسا".

وقال الوزير الفرنسى : "حددنا مهلة 15 يوما تماما".

وكانت واشنطن أحيت قبل عام المفاوضات حول رسوم الشركات الرقمية، داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعدما عطلتها لسنوات، لكنها وضعت فى ديسمبر شروطا رفضتها باريس، مما أثار شكوكا بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق عالمى بحلول نهاية 2020.

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وبعدما أقرت باريس ضريبة على العائدات التي يحققها عمالقة الإنترنت فى فرنسا، وفى طليعتها مجموعة "جافا" التى تضم شركات جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون الأمريكية، قد تصب الولايات المتحدة غضبها على منتجات مثل الشمبانيا وجبنة الروكفور وحقائب اليد ومساحيق التجميل والأواني الخزفية من صنع ليموج وغيرها.