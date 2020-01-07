كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مصباح ثوري لمساعدة من يعانون صعوبات في القراءة

لا تزال أسباب عُسر القراءة غامضة، رغم أن الأبحاث التي أجريت في فرنسا منذ عامين، تشير إلى أنها بسبب هيمنة العينين معاً بدل عين واحدة، لدى شخص العادي.

وتظهر الحروف للمصاب بهذه الحالة معكوسة أو غير واضحة، ما يجعل القراءة صعبة للغاية.

ويعالج مصباح ليكسي المشكلة باستخدام ليد ينبض بمعدل قابل للتعديل، ما يمكن الدماغ من معالجة المعلومات من عين مسيطرة واحدة، وتصفية الحروف على الفور.

وستعرض شركة ليكسي لايت مصباحها الجديد في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس، وهو متاح لفترة تجريبية مجانية لمدة 30 يوماً، ويبلغ سعره 549 يورو (600 دولار).

وتتعاون ليكسي لايت مع منظمات دعم عسر القراءة، واختبر المصباح على أكثر من 300 شخص يعانون من عسر القراءة، تحسنت قدرة 90% منهم على القراءة، بحسب موقع إنغادجيت.