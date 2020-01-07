كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أفضل الأجهزة الجديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس

ينطلق اليوم الثلاثاء معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بـ”لاس فيغاس” في نسخته الجديدة.

وعشية انطلاق المعرض، تم الكشف عن أحدث الأجهزة التي ستعرض فيه، ومن أهمها، بحسب موقع سي نت الإلكتروني:

1- جهاز تلفزيون مايكروليد

يبلغ قياس جهاز التلفزيون الجداري من سامسونغ 292 بوصة، ما يجعله أضخم تلفزيون ظهر في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، وهناك نسخ أخرى من الجهاز بقياسات: 88 و93 و110 بوصات.

2- غالاكسي نوت 10 لايت

من خلال شاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة وبطارية 4500 مللي أمبير في الساعة، يبدو هاتف غالاكسي نوت 10 لايت من أبرز هواتف سامسونغ الجديدة، وسيأتي الهاتف بمقبس سماعة، وثلاث كاميرات في الخلف وقلم، ولم يتحدد لا إصداره ولا سعره.

3- غالاكسي إس 10 لايت

الهاتف الثاني الذي ستكشفه سامسونغ في المعرض هو هاتف غالاكسي إس 10 لايت، ومثل السابق، يأتي بشاشة 6.7 بوصة وثلاث كاميرات في الخلف، الرئيسية منها بدقة 48 ميغابكسل.

4- جهاز شارمين رولبوت

عند نفاذ ورق التواليت يساعد هذا الجهاز على حل المشكلة، فباستخدام الهاتف الذكي، يمكن الطلب من الجهاز إحضار لفة ورق تواليت إضافية.

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5- سماعات غابرا إيليت أكتيف اللاسلكية

تعد سماعات جابرا إيليت أكتيف 75 تي اللاسلكية النسخة المضادة للماء من سماعة إليت 75 تي، وستعرض للبيع في فبراير (شباط) المقبل بـ 200 دولار.

6- مكبرات الصوت فيزيو بي سيريز إليفيت

توفر مكبرات الصوت فيزيو بي سيريز إليفيت مجموعة من التقنيات الجديدة، بينها برامج التشغيل الدوارة الميكانيكية التي يمكن أن تعمل إما كقنوات ارتفاع أو لتعزيز قنوات الاستريو الحالية.

7- تلفزيون كيو 950 تي إس 8 كي

يستخدم تلفزيون كيو 950 تي إس 8 كي ن سامسونغ شاشة كيو ليد خالية من الحواف، ويأتي الجهاز مع العديد من التحسينات في جودة الصورة.

8- لابتوب لينوفو ليغيون واي 7 40 إس

يبلغ وزن هذا الكمبيوتر المحمول الأنيق نحو 2 كيلوغرام، وسُمكه 0.6 بوصة، وبسعر يبدأ من 1100 دولار، ويستخدم بطاقة رسومات مدمجة مع معالج إنتل كور آي 9 إتش سيريز.

9- جهاز أرغونايت

يساعد هذا الجهاز من خلال تدريب العقل في النهار على النوم بشكل أفضل في الليل.