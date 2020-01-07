تكنولوجيا: هيونداي وUber يعرضان مفهوم سيارات الأجرة الطائرة #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن مبادرة Uber للتاكسي الطائر قد شارفت على التحقق، حيث كشف الشركة بالاشتراك مع شركة هيونداي عن مفهوم S-A1 الذي تم التلميح عنه مُسبقًا، والذي من الممكن أن يقوم بالتحكم في رحلات Uber الطائرة.

الطائرة الكهربائية ستقوم بالتحليق والهبوط بشكل عمودي، ويمكن أن تحمل حتى 4 أفراد والانطلاق بسرعة 290 كم في الساعة لمسافة 96.5 كم. ومن المفترض أن يكون هناك طيار في البداية، إلا أنه من المتوقع أن تصبح ذاتية القيادة بالكامل.

وحسب رؤية هيونداي، فأن الشركة ترى أنه يمكن عمل موقع تجمع لربط عربات التاكسي الطائرة (والذي يبدو كالصورة التالية) مثل موقع تجمع أوبر للسيارات ذاتية القيادة.

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وستقوم هيونداي بتصنيع الطائرات، في حين ستوفر أوبر خدمة دعم الطيران وواجهة للرحلات بالإضافة إلى اتصال بالرحلات الأرضية. الشركتان تعملان معًا على مفهوم البنية التحتية لهذا المشروع.

وأشارت أوبر إلى أن شركة هيونداي لديها خبرة في تصنيع السيارات على نطاق عالمي، وهذا يمكن أن يكون مفتاح للانتشار حول العالم وخفض تكلفة سيارات الأجرة الطائرة. في حين ترى هيونداي أن هذا التعاون هو جزء من استراتيجية أكبر لتصبح موفر لحلول التنقل الذكي.

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