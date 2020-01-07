تكنولوجيا: حاسب Portégé X30L-G مقاس 13 بوصة هو الأخف على الأطلاق #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت توشيبا النقاب عن حاسب Portégé X30L-G المحمول وهو الأحدث من مجموعة Dynabook، وقد تم وصفه بأنه أخف حاسب محمول بحجم 13.3 بوصة والذي يحتوي على الجيل العاشر من معالج إنتل Core. الجهاز يزن 0.86 كجم فقط؛ لكن الشركة تمكنت من إضافة معالج من الفئة U، شاشة IGZO بمعدل سطوع 470-nit، تقنية WiFi6 ومجموعة من المنافذ (منفذ USB-C، منفذين USB-A ومنفذ Ethernet).
الجهاز يتميز بمعيار مرتفع لمقاومة السقوط والأتربة، مع عمر بطارية يصل إلى 14.5 ساعة.
من المقرر أن يصل حاسب X30L-G في فبراير بسعر 1600 دولار، ولم تحدد الشركة المواصفات التي ستحصل عليها مع هذا السعر.
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