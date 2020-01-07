تكنولوجيا: Realme تنهي استعداداتها لدخول سوق المملكة العربية السعودية مع جهاز Realme X2 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت “ريال مي” Realme، احدى العلامات التجارية الأسرع نموا على مستوى العالم في مجال الهواتف المتحركة، عن انهاء آخر استعداداتها لدخول سوق المملكة العربية السعودية من خلال اطلاق جهاز realme X2 Pro، والذي يتميز بالسرعة الفائقة مدعوما بالاداء القوي والتصميم العصري والجودة الفائقة. وقد تأسست “ريال مي” Realme في شهر مايو من العام 2018 ودخلت في قائمة العشرة الكبار في عالم الهواتف الذكية، حيث احتلت المرتبة السابعة مع أكثر من 24 مليون معجب خلال الـ 20 شهرا الماضية، كما تعد حاليا الاختيار الأول للشباب من محبي التكنولوجيا العصرية في أكثر من 20 سوقا حول العالم مثل إسبانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والصين والهند وإندونيسيا.

ومنذ انطلاقتها، التزمت “ريال مي” Realme بشعارها المبتكر والرائد “الجرأة على القفز” من خلال توفير منتجات تفوق التوقعات من مختلف النواحي تتناسب مع متطلبات الشباب الذي يبحث عن القوة والأناقة والإمكانيات بسعر تنافسي، كما تشجع “ريال مي”Realme الشباب على كسر حواجز الحدود وخالق عالم لا محدود من الاحتمالات وذلك من منق ايمناهم المطلق بأن الشباب لديهم القدرة على تغير العالم.

علامة تجارية أنيقة وعصرية، قفزة إلى الأمام للأداء والتصميم والجودة

وبمهمة تتيح لمزيد من الشباب الاستمتاع بالحياة التي يجلبها جمال التكنولوجيا، صممت Realme منتجاتها لتقديم أداء متميز بطريقة عصرية وأنيقة من خلال أجهزتها التي يمكن أن تكون خير حليف للمستخدمين، وبالتالي فإن Realme كرست جهودها من أجل القفزة الأداء، القفزة التصميم، والقفزة الجودة:

قفزة الأداء: Realme لديها إيمان راسخ بأن التكنولوجيا المتطورة يجب ألا تقتصر على قطاع السعر المرتفع، لذا هي أول من أدخل الكاميرا المنبثقة إلى نطاق سعري جديد من 250 دولار- 300 دولار ، وقدمت لأول مرة في العالم أول كاميرا 64 ميجابكسل رباعية النوى لإطلاق عصر جديد من الريادة في التصوير ، هذا بالاضافة إلى التفويق في تطبيق تقنية 50W SuperVOOC التي تتيح الشحن بنسبة 100٪ في 35 دقيقة. وهنالك المزيد حيث تقدم أجهزة Realme “عالم آرون هيوي”، مصور ناشيونال جيوغرافيك المشهور عالمياً، باعتباره كبير مصوري التصوير الفوتوغرافي المثالي، بالاضافة إلى ألان ووكر ، أفضل 100 دي جي في العالم ، للاستمتاع بالقوة الحقيقية للموسيقى.

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قفزة التصميم : التصميم الحقيقي يعتبر من القواعد الراسخة لدى Realme والتي لا تتنازل عنها، من حيث تقديم عن الذوق الجمالي والمضي قدما نحو الاتجاه الجديد في تصميمها للمستهلكين الشباب وتوفر لهم منتجاً رائعاً لإظهار شخصيتهم، لأنها تؤمن أن التصميم يجب أن يعكس ويساير تفاصيل الحياة اليومية للإنسان، ولهذا قامت Realme بالتعاون مع المصمم الأكثر شهرة في العالم Naoto Fukasawa ليضيف أسلوبه الفريد في التصميم ليشكل إلهاماً جديداً في صناعة الهواتف الذكية.

: التصميم الحقيقي يعتبر من القواعد الراسخة لدى Realme والتي لا تتنازل عنها، من حيث تقديم عن الذوق الجمالي والمضي قدما نحو الاتجاه الجديد في تصميمها للمستهلكين الشباب وتوفر لهم منتجاً رائعاً لإظهار شخصيتهم، لأنها تؤمن أن التصميم يجب أن يعكس ويساير تفاصيل الحياة اليومية للإنسان، ولهذا قامت Realme بالتعاون مع المصمم الأكثر شهرة في العالم Naoto Fukasawa ليضيف أسلوبه الفريد في التصميم ليشكل إلهاماً جديداً في صناعة الهواتف الذكية. قفزة الجودة: الجودة هي شريان الحياة لدى Realme. وحول هذا قال Sky Li ، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة realme: “إذا لم يكن منتجنا ذا نوعية جيدة ، فالأفضل إغلاق الشركة”. وتتمتع أجهزة Realme بنظام مراقبة الجودة صارم، حيث تخضع جميع المنتجات لأكثر من 390 اختبارًا لضمان جودة عالية قبل طرحها في الأسوق.

الريادة في السرعة الفائقة، Realme تغني السوق السعودية بكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابيكسل بدخولها إلى سوق المملكة العربية السعودية، تقدم realme منتجها الأول X2 Pro، والذي تم تصنيفه كأحد أسرع الهواتف الذكية على الاطلاق، والذي يحتوي أيضا على أفضل كاميرا رباعية فائقة الجودة بدقة 64 ميجابكسل بالإضافة إلى وزوم هجين 20× بزاوية عرض تبلغ 115 درجة وعدسة تليفوتوغرافي وعدسة صورة، وبذلك تدخل realme إلى سوق المملكة العربية السعودية بقفزة رباعية حيث يجمع جهاز X2 Pro بين السرعة والقوة والأداء والتصميم الجذاب.

ومع تقنية Snapdragon 855 الذي يضمن أداء قوياً وتصميم جذاب يمكن شحن الجهاز بالكامل في ٣٥ دقيقة، بالاضافة إلى شاشة بمعدل تحديث ٩٠ هرتز، مما يمكن المستخدمين من تجربة سريعة وممتعة.

وفي اطار سعيها الحثيث لتصبح شركة التكنولوجيا الأفضل في فئتها، تبذل Realme جهودا جبارة في مجال البحث والتطوير واكتشاف التكنولوجيا المستقبلية لتأثير واسع النطاق في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، ولذلك ستقدم Realme مجموعة كاملة من الخبرات والمنتجات المتفوقة لتصبح الشركة التكنولوجية الأفضل في مجالها مدفوعة بشعارهاDare-to-Leap” الجرأة على القفز”.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الرسمي www.realme.com.

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