تكنولوجيا: إنتل تعرض منصة Tiger Lake على جهاز لوحي قابل للطي 17 بوصة #CES220

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستقوم إنتل بإطلاق منصة Tiger Lake للهواتف -والتي تعتبر الجيل الأحدث من مجموعة Core- في وقت لاحق من هذا العام.

وقد قامت الشركة بعرض جهاز لوحي قابل للطي مقاس 17 بوصة وبشاشة LED يُطلق عليه -Horseshoe Bend- كمثال على ما يمكن لشريحتها المستقبلية تحقيقه، وهو يعتبر أكبر جهاز لوحي قابل للطي تم عرضه حتى الآن.

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وتوضح إنتل أن منصة Tiger Lake المستقبلية ستوفر أداء أعلى، تحسن في المعالجة بالذكاء الاصطناعي وتقنية Thunderbolt 4 والتي ستكون أسرع بأربع مرات من USB 3.0. وهذه هي المرة الأولى التي ستقوم فيها إنتل ببناء شريحة عالية الأداء بمعيار 10nm+، وستشمل رسوميات Xe.

ولا يوجد معلومات عن ميعاد إطلاق نظام Tiger Lake.

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