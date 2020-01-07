Realme تكشف النقاب رسميًا عن الهاتف Realme X50 5G، وسيكلف إبتداءً من 357$

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Realme اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X50 5G بعد مسلسل من طويل من التسريبات والإعلانات التشويقية.

في الأمام، يضم الهاتف Realme X50 5G الجديد شاشة IPS LCD بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz كما أنها تضم ثقبًا عريضًا في الركن الأيسر العلوي حيث تتواجد الكاميرا الأمامية الأساسية والتي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل والكاميرا الواسعة الزاوية والتي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل.

في الداخل، يضم الهاتف Realme X50 5G الجديد معالج ثماني النوى من طراز Snapdragon 765G المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، ويضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB أو 12GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB. هذا الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 4200mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، وقارئ البصمة في الجانب.

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في الخلف، يضم هاتف Realme الجديد أربع كاميرات بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المُقربة، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وبالعودة إلى الكاميرا الأساسية، فهي تضم عدسة بفتحة 1.8، وتدعم تكنولوجيا دمج البكسلات حيث تقوم بدمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد مما يتيح للهاتف إلتقاط صور بدقة 16 ميغابكسل عالية التفاصيل.

وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فالهاتف Realme X50 5G الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7.0 الأحدث من الشركة الصينية.

عمومًا، الهاتف Realme X50 5G الجديد سيُعرض للبيع في الصين إبتداءً من اليوم مقابل 357 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، ومقابل 391 دولار أمريكي لنسخة 6GB/256GB، ومقابل 435 دولار أمريكي لنسخة 12GB/256GB.