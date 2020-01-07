تويوتا تبني مدينة المستقبل Woven City

كشفت شركة السيارات اليابانية العملاقة تويوتا خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 عن خطط لبناء نموذج أولي لمدينة المستقبل المسماة Woven City على موقع مساحته 175 فدانًا في قاعدة جبل فوجي في اليابان، بحيث ستكون هذه المدينة المستقبلية نظامًا بيئيًا مترابطًا بالكامل مدعومًا بخلايا وقود الهيدروجين.

وتعتبر مدينة Woven City، التي تعد مختبرًا حيًا، بمثابة منزل للمقيمين والباحثين المتفرغين الذين سيكونون قادرين على اختبار وتطوير تكنولوجيات مثل التحكم الذاتي والروبوتات والتنقل الشخصي والبيوت الذكية والذكاء الاصطناعي بطريقة واقعية في بيئة العالم الحقيقي.

وقال أكيو تويودا Akio Toyoda، رئيس شركة تويوتا: إن مسألة بناء مدينة كاملة من الألف إلى الياء، حتى على نطاق صغير مثل هذا، يمثل فرصة فريدة لتطوير التقنيات المستقبلية، بما في ذلك نظام التشغيل الرقمي للبنية التحتية للمدينة.

وأضاف “سنكون قادرين من خلال اتصال جميع الناس والمباني والمركبات مع بعضهم البعض من خلال البيانات وأجهزة الاستشعار على اختبار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتصلة في كل من العالمين الفعلي والمادي وتعزيز إمكاناتها”.

وفي حين أن الشركة اليابانية تشتهر بسياراتها، إلا أن لديها اختصاص أكبر يدور حول الروبوتات والتنقل الشخصي، وقالت تويوتا: إنها ستدعو الشركاء التجاريين والأكاديميين وكذلك الباحثين من جميع أنحاء العالم إلى المدينة، والتي تستوعب ما يصل إلى 2000 شخص، بما في ذلك موظفي شركة تويوتا وعائلاتهم.

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وأوضحت تويوتا أنها تخطط لبدء العمل في الموقع في أوائل عام 2021، وأسندت مهمة تصميم المدينة إلى المهندس المعماري الدنماركي بجارك انجلز Bjarke Ingels، الرئيس التنفيذي لمجموعة Bjarke Ingels، والذي صمم فريقه العديد من المشاريع البارزة مثل مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر شركة جوجل في ماونتن فيو.

وتتضمن الخطة الرئيسية لمدينة Woven City ما يلي:

ثلاثة أنواع من الشوارع كل منها لنوع معين من المستخدمين، بما في ذلك شارع مخصص للمركبات السريعة، وشارع مخصص لمركبات التنقل الشخصية منخفضة السرعة مثل الدراجات والسكوتر، وشارع ثالث مخصص للمشاة فقط، بحيث تشكل هذه الشوارع شبكة لاختبار التحكم الذاتي.

المباني ستكون في الغالب من الخشب لتقليل انبعاثات الكربون لتكون المدينة مستدامة تمامًا، مع استخدام تقنيات البناء اليابانية التقليدية والإنتاج الآلي.

يجري تغطية أسطح المنازل بألواح شمسية لتوليد الطاقة الشمسية بالإضافة إلى الطاقة المولدة من خلايا الوقود الهيدروجينية، إلى جانب وجود النباتات المحلية والزراعة المائية في جميع أنحاء المدينة.

تشمل المنازل على مساعدين روبوتيين وأجهزة استشعار لفحص صحة السكان واحتياجاتهم وحياتهم اليومية.

لن يسمح إلا للسيارات ذاتية التحكم والخالية من الإنبعاثات من السير في الشوارع الرئيسية، على أن يتم استخدام لوحات تويوتا الإلكترونية في النقل والتسليم والبيع بالتجزئة.

سيتم إضافة حديقة لكل حي ومنتزه مركزي كبير للترفيه بالإضافة إلى ساحة مركزية للتجمعات الاجتماعية من أجل تقريب المجتمع، حيث تعتقد تويوتا أن تشجيع الاتصال الإنساني سيكون جانبًا مهمًا بنفس القدر من هذه التجربة.