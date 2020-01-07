«سوني» تطلق رسمياً PlayStation 5 .. تعرف على أبرز مزاياه وسعره بالجنيه المصري

أزاحت شركة "سوني" الستار، اليوم الثلاثاء، عن النسخة الجديدة من أيقونتها الشهيرة "بلاي ستيشن" والذي يحمل إسم PlayStation 5.

وفي وقت سابق، أعلن المهندس مارك كيرني، أحد أعضاء الفريق المشرف على تطوير بلاي ستيشن 5، أنه وبحلول عام 2020 سيتم إطلاق النسخة الجديدة 5 من بلاي ستيشن.

وتأتي النسخة الجديدة من جهاز الألعاب مدعمة بكثير من المزايا، نستعرض أبرزها:

- التحميل في أقل من 5 ثوان

- تشغيل جميع ألعاب بلاي ستيشن 4

- تشغيل الألعاب بدقة 8k

- دعم تقنية الواقع الافتراضي VR

- معالج ثماني النواة من شركة AMD

- من المحتمل أن يأتي الجهاز بسعة تخزين عشوائية 16 جيجا بايت أو 32 جيجا بايت وسوف تكون ذاكرة التخزين العشوائية من نوع GDDR6

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- سعة التخزين الداخلية فلن تقل عن واحد تيرا بايت ومن المحتمل إطلاق نسخة بسعة 2 تيرا بايت

- تطوير ذراع التحكم، بحيث يجعل المستخدمين يشعرون بتحرك الشخصيات في اجواء اللعبة

- تقنية ردود الفعل اللمسية، والتي تساعد المستخدم على الإحساس بتشكيلة أوسع من ردود الفعل.

- منفذ الشحن Type C

- 6 مخارج USB

- دعم العرض بتقنية HDR

- تشغيل أقراص BluRay

- صورة عالية الوضوع والدقة لجعل الألعاب أكثر واقعية

- السعر المتوقع للجهاز 500 دولار أمريكي، وقد يصل في مصر إلى 10 آلاف جنيه مصري