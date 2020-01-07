Alienware لديها حاسب محمول للألعاب على شكل نينتندو سويتش

عرضت شركة Alienware خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 نموذجًا أوليًا جديدًا يسمى UFO، وهو عبارة عن حاسب ألعاب كامل يعمل بنظام ويندوز 10، لكن تم تصغير حجمه إلى شكل مشابه جدًا لجهاز نينتندو سويتش Nintendo Switch مع وحدات تحكم قابلة للفصل ومحور لتوصيله بجهاز تلفزيون أو شاشة.

و

We're always pushing what's possible in the realm of gaming. Introducing our newest gaming innovation, #ConceptUFO. Watch the official unveiling on Jan. 7 at 10 a.m. PST. #CES2020 https://t.co/lNV4TM1eXe pic.twitter.com/6TwCI9nfc1 — ALIENWARE (@Alienware) January 6, 2020

Alienware بأجهزة الحاسب المحمولة المخصصة للألعاب ومنصات سطح المكتب المعدة مسبقًا، وتحاول الشركة جعل حواسيب الألعاب أكثر قدرة على التكيف، بحيث يتكون النموذج الأولي الجديد UFO من أربع قطع هي الوحدة الرئيسية المتضمنة شاشة بقياس 8 إنشًا وبدقة 1900×1200 بيكسل مع بطارية وجميع أجهزة المعالجة والرسومات.

وهناك وحدتي تحكم، ووحدة محور تتيح دمج وحدتي التحكم المنفصلتين في وحدة تحكم واحدة للعب إما على الوحدة الرئيسية، والتي تشبه جهاز نينتندو سويتش، أو على شاشة متصلة، وتوجد منافذ USB-C في الجزء العلوي والسفلي من UFO، والتي يمكن استخدامها لشحن الجهاز وتوصيله بشاشة خارجية.

وبالنظر إلى أن UFO يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، فمن الممكن أيضًا استخدام هذه المنافذ لتوصيل الفأرة ولوحة المفاتيح لاستخدامه كجهاز حاسب عادي، ويصل وزن الجهاز بالكامل إلى أقل من كيلوجرام واحد، أي أكثر من ثلاثة أضعاف وزن جهاز Switch.

Advertisements

وبحسب الشركة فإن الغرض من UFO هو سد الفجوة الموجودة حالياً في حواسيب الألعاب، بحيث يدعم النموذج الأولي عروض تجريبية لمجموعة متنوعة من الألعاب، بما في ذلك Rocket League و F1 2019 و Mortal Kombat 11.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وابتعدت Alienware عن الحديث عن المواصفات العتادية لنموذجها الأولي UFO، كما لا يوجد أي تأكيد على أن الشركة ستحول UFO إلى منتج فعلي، لكنه ما يزال يشكل رؤية جريئة لما يمكن أن يبدو عليه مستقبل الحواسيب الشخصية للألعاب في يوم من الأيام.