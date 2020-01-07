إنتل تقدم نظرة على مستقبل أجهزة الحاسب القابلة للطي

استعرضت شركة إنتل خلال مؤتمرها الصحفي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 مفهوم الحاسب الشخصي القابل للطي، وذلك بهدف توفير الإلهام لفئة جديدة تمامًا من الأجهزة، حيث يطلق على النموذج الأولي الاسم الرمزي Horseshoe Bend، والذي يمكن استخدامه في عدد من الأوضاع لمختلف التجارب، بما في ذلك وضع الحاسب المحمول ووضع الكتاب.

ويتشابه التصميم في الحجم مع حاسب محمول بقياس 12 إنشًا، لكن مع شاشة لمس قابلة للطي، والتي يمكن فتحها لتصبح شاشة بحجم 17.3 إنشًا بمعدل عرض 3:2 مع مسند على غرار أجهزة Surface من مايكروسوفت حتى يتمكن المستخدم من الاستفادة من الحجم الكامل للشاشة عند إقرانها بلوحة مفاتيح لاسلكية.

ويتضمن الجهاز من فئة إثنان في واحد، وهو أحدث أجهزة مشروع أثينا Project Athena، شاشة عرض OLED قابلة للطي، ويعتمد على معالجات إنتل المحمولة القادمة Tiger Lake، وجرى تطويره باستخدام لوحة مفاتيح قابلة للفصل تتناسب بسهولة مع الجهاز عند طيها لسهولة النقل.

ويشبه الجهاز حاسب ThinkPad X1 Fold من لينوفو من حيث إمكانية عرض المحتوى على لوحة كاملة الحجم أو شاشتين منفصلتين عند طيها، لكن الفرق الرئيسي بين X1 Fold و Horseshoe Bend هو أن حاسب إنتل يحتوي على شاشة OLED أكبر مقاس 17.3 إنشًا تمنح المستخدمين مزيدًا من المساحة لقراءة المستندات أو مشاهدة المحتوى على مواقع الويب.

وتشتمل منصة Tiger Lake القادمة من إنتل المصنعة وفق تقنية 10 نانومتر من الجيل الثالث على معمارية الرسومات Xe، والتي تتيح إمكانية لعب الألعاب العالية الأداء على وحدة معالجة الرسومات المدمجة، ومن المقرر أن تصل المنصة إلى أجهزة الحاسب المحمولة في وقت لاحق من هذا العام.

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ويعد Horseshoe Bend تصميمًا مرجعيًا صممته إنتل لحل الصعوبات الهندسية، ويمكن لصانعي المكونات ومطوري البرامج وشركات الحاسب استخدامه كنقطة انطلاق، وقال كريس ووكر Chris Walker، المدير العام لمجموعة أجهزة الحاسب المحمولة من إنتل: إن شاشة Horseshoe Bend هي الخطوة التالية في مسيرة التقدم.

فيما قال نيراج بالي Niraj Bali، المدير الهندسي الرئيسي لمجموعة هندسة منصة العميل من إنتل: هذا المنتج هو تتويج للهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب، واستخدمت إنتل مع Horseshoe Bend مفصلين متوازيين لربط النصفين العلوي والسفلي من الحاسب المحمول، ويوفر المفصلان مساحة كافية لاستيعاب الشاشة عند طيها.