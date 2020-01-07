شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد عام من الفضائح والمشكلات .. TikTok يحقق زيادة 521 % في الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق تطبيق TikTok لمشاركة الفيديو فى الربع الأخير من 2019 الموسم الأكثر ربحية في تاريخ الشركة، فوفقًا لأرقام راندي نيلسون، محلل الصناعة في SensorTower، حصل التطبيق على أكثر من 87 مليون دولار من الإيرادات من خلال عمليات الشراء داخل التطبيق في الربع الأخير من عام 2019، وبعد تقسيم إيرادات متجر التطبيقات وجوجل بلاي، حققت الشركة إيرادات صافية تقدر بـ 62 مليون دولار.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشمل هذه المبالغ كل بلد يتم بيع التطبيق فيه باستثناء الصين، حيث قال نيلسون، إن الزيادة بنسبة 521 % من إيرادات الربع الرابع من TikTok في عام 2018.

وشارك آدم بلاكر من شركة Apptopia، محلل آخر في الصناعة، مخططًا له تقديرات أقل للربع الرابع للشركة، حيث قدر أنه حقق ما يزيد قليلاً عن 50 مليون دولار من عمليات الشراء داخل التطبيق، فقد كانت هذه الزيادة 310 في المائة على أساس سنوي.

لكنه حتى مع الأرقام الأصغر لشركة بلاكر، بدا أن الشركة حققت أكبر عام لها على الإطلاق في عام 2019، حيث سجل هذا الربع أعلى مستوى جديد على الإطلاق، في حين أن إيرادات العام قد تكون قريبة من أو تتجاوز 100 مليون دولار.

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وقد أصبح TikTok التطبيق الأكثر تنزيلًا في الولايات المتحدة في عام 2018، وتم تنزيله أكثر من 750 مليون مرة في عام 2019، وذلك خلال عامين فقط من إطلاقه.

ويتيح التطبيق للمستخدمين تسجيل ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المحددة على الموسيقى، وتبيع الشركة الإعلانات التي تعرضها للمستخدمين، كما تبيع للمستخدمين عملات معدنية داخل التطبيق لمشاركتها تقديراً لمقاطع الفيديو، والتي يمكن أن تكون مشتريات في حزم بتكلفة تصل إلى 99.99 دولار.

كما أنه في الأسبوع الماضي، أعلن الجيش الأمريكي أن التطبيق سيتم حظره على جميع الأجهزة الحكومية بعد ظهور مخاوف بشأن الشركة الأم المملوكة للصين باستخدام التطبيق لجمع البيانات، فصدر أن البحرية الأمريكية تحظر على الجنود استخدام TikTok، فى ذلك الإطار.

ومن بين المشكلات الأخرى ما حدث في أبريل، حيث ظهرت تقارير تفيد بأن المحتالين عبر الإنترنت كانوا يستهدفون أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم تسع سنوات برسائل جنسية عبر التطبيق.