تكنولوجيا: #CES2020 كاميرا Coolpix P950 تأتي بميزة تكبير 83x

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت نيكون عن كاميرا Coolpix P950 والتي تعتبر تحديث لكمرتها P900 superzoom، وتقدم ميزة تكبير 83x المساوية لكاميرا 2000mm و35mm. وهو ما قد يسمح بتصوير طائرة أو طائر على مسافة بعيدة جدًا.
الكاميرا تأتي بمستشعر 16 ميجابيكسل مقاس ½.3 بوصة كسابقتها، إلا أن بها تقنية 2.4-million dot EVF والتي تمنح ضعف دقة النموذج السابق. ويمك للكاميرا الآن التصوير بدقة 4K، والممتازة لتصوير الرياضات والحياة البرية على سبيل المثال.
يمكن التقاط الصور حتى 7 إطارات في الثانية وتصوير صور EAW/JPEEG في إضاءة منخفضة حتى ISO6400. وتدعم الكاميرا عاكس بصري (Dot Sight) DF-M1 اختياري يشبه المسدس ليساعد في تحديد مكان الأشياء والتقاط الصور عن بعد.
ستصل كاميرا Coolpix P950 في فبراير بسعر 800 دولار.
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