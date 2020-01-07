تكنولوجيا: Otterbox تقدم واقي شاشة هاتف مقاوم للباكتيريا #CES2020

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هذه الأيام يستخدم أغلب الأشخاص هواتفهم في كل مكان وفي كل وقت تقريبًا، ما يجعل هذه الهاتف عرضة لتراكم الباكتيريا. وهو ما جعل شركة Otterbox تقدم واقي الشاشة الزجاجي Amplify Glass والمضاد للباكتيريا.
حيث تعاونت الشركة مع شركة Corning لتطوير تقنية مضادة للميكروبات تم تسجيلها في وكالة حماية البيئة. وأوضح “جيم بارك” الرئيس التنفيذي لشركة OtterBox أن Amplify Glass الآن يتميز بتقنية مضادة للميكروبات تمنع نمو العديد من البقع الشائعة والبكتيريا المسببة للرائحة لحماية سطح واقي الشاشة.
بالإضافة لذلك فأن واقي الشاشة يقدم مقاومة للخدش أكبر بمقدار خمس مرات من أنواع أخرى. سيكون واقي الشاشة متوافق مع مجموعة حافظات هاتف Otterbox وأحدث هواتف iPhone عندما وصولها للسوق في المستقبل.
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