تكنولوجيا: الروبوت Ballie سيمكنه إدارة منزلك #CES2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت سامسونج في معرض CES2020 روبوت مصمم ليساعدك في المنزل، ويطلق على الروبوت الجديد اسم Ballie. وأوضحت الشركة أنه قد تم تصميم الروبوت ليفهم ويقدم المساعدة في الاحتياجات الأساسية، ويمكنه إدارة منزلك الذكي بالكامل.
بالإضافة لذلك فأن الروبوت -الذي يأتي على شكل كرة تنس دوارة- مصمم ليعمل كمساعد لياقة بدنية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبه واجهة موبيل تبحث عن طرق لتحسين حياتك مع تغير احتياجاتك. إلا أن الشركة صرحت أنه لم يتم إطلاقه بعد لضبط معايير حفظ البيانات والخصوصية.
وظهر فيديو تجريبي للروبوت Ballie يقوم بفتح الستائر وفتح التلفاز لكلب عند وجود صاحبه خارج المنزل ثم إرسال فيديو لصاحب المنزل، وقام أيضًا بتشغيل المكنسة الكهربائية عندما لاحظ مكان يحتاج لتنظيف، وتوضح الشركة أنه سيكون بإمكانه الاتصال بالطوارئ في حال سقوط أحدهم وعدم قدرته على النهوض.
لم توضح الشركة ميعاد وصول Ballie للأسواق أو سعره.
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