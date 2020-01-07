أفادت وسائل إعلامية ومواقع مختصة بالشأن التقني بأن شركة "فيس بوك" تسعى لإضافة المزيد من المميزات الجديدة على تطبيقها لاجتذاب أكبر قدر من المستخدمين.
وذكرت وكالة "بلومبرج" فيس بوك تسعى لتطوير خدمة Watch الموجودة في تطبيقها حالياً، حيث سيتم تزويد هذه الخدمة بمقاطع فيديو موسيقية، والتي بدأت بالفعل اختبارها عند مستخدمي تطبيقها في الهند وتايلاند.
وتعمل فيس بوك حالياً على التفاوض مع أكبر شركات لإنتاج الموسيقى، مثل "يونيفرسال ميوزيك" و"سوني ميوزيك"، و"وارنر ميوزيك جروب".
ومع إضافة المميزات الجديدة، سيكون بإمكان مستخدمي "فيس بوك" تحميل الأغاني والموسيقى على خلفيات الفيديوهات التي ينشروها في التطبيق، مما سيجعل تلك الفيديوهات أكثر جاذبية للذين يشاهدوها عبر خدمة Watch، فضلاً عن مستخدمي Watch الذين سيكونون بإمكانهم مشاهدة المقاطع المصورة لأشهر الأغاني من الخدمة مباشرة.
وعلّق الخبراء على هذا النبأ بالقول إن فيس بوك تسعى من خلال هذه الخطوة إلى منافسة موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجعل منصتها الإلكترونية مكاناً للبحث ومشاهدة مقاطع الفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر ميزات جديدة من «فيس بوك» لجذب أكبر قدر من المستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.