TCL تدخل عالم الهواتف الذكية باسمها الخاص

قررت العلامة التجارية الصينية المصنعة للإلكترونيات TCL أن تدخل عالم الهواتف الذكية باسمها الخاص في عام 2020 لمقارعة الشركات الكبرى مثل سامسونج وهواوي، وذلك عبر إعلانها عن ثلاثة هواتف جديدة تعمل بنظام التشغيل أندرويد وتحمل علامتها التجارية الخاصة، وهي TCL 10 Pro و TCL 10L و TCL 10 5G.

وتصنع TCL تلفزيونات 4K مزودة بنظام Roku وأجهزة التوجيه ومتتبعات الحيوانات الأليفة المزودة بنظام GPS والأجهزة اللوحية، كما أنها تصنع هواتف ذكية تحمل العلامة التجارية ألكاتيل Alcatel وهواتف بلاك بيري BlackBerry العاملة بنظام التشغيل أندرويد، وحتى هاتف Palm الصغير جدًا.

وتتكون سلسلة TCL 10 من 10 Pro و 10L و 10 5G، ومن المفترض أن تصل هذه الهواتف الذكية إلى الأسواق العالمية في وقت لاحق من هذا العام، وتتميز الأجهزة بشاشات مصنعة من قبل قسم الشركة الخاص بتصنيع شاشات التلفزيون مع تقنية NXTVISION لتحسين الشاشة.

وفي حين أن هواتف 10 5G و 10L تتميز بشاشة مسطحة، فإن هاتف 10 Pro هو الوحيد الذي يأتي مع شاشة AMOLED منحنية، ويحتوي كل هاتف على زر جانبي يمكن تخصيصه لثلاث إجراءات مختلفة، على عكس زر بيكسبي من سامسونج، كما يوجد أيضًا درج مخصص يمكن فتحه على الشاشة، والذي يظهر بضغطة سريعة.

وقال شين لي Shane Lee، المدير العام لمركز المنتجات العالمي بشركة TCL Communications: الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة التي تحمل علامة TCL تشكل نقطة محورية هامة لنظام الشركة الإيكولوجي الأكبر، ومع هذه الأجهزة القوية، نشعر بأننا على استعداد للتنافس في أي سوق حول العالم.

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TCL 10 5G

يعد 10 5G أول هاتف ذكي من الشركة داعم لشبكات الجيل الخامس 5G، ويعمل بواسطة واحد من أحدث معالجات سلسلة Snapdragon 7 من كوالكوم (يفترض أنه Snapdragon 765G)، ويتميز الهاتف بشاشة كبيرة مزودة بثقب للكاميرا الأمامية، إلى جانب جهة خلفية زجاجية، وقارئ بصمات الأصابع المثبت في الخلف، وكاميرا خلفية رباعية العدسة وفلاش LED مزدوج، وألمحت الشركة إلى أن سعر الجهاز سيكون أقل من 500 دولارًا.

TCL 10 Pro

يشبه 10 Pro طراز 10 5G لكن مع نوع مختلف من الشاشة، حيث يتضمن الجهاز شاشة AMOLED متطورة منحنية عند الحواف ومزودة بنتوء صغير للكاميرا الأمامية، وتدعي الشركة أن شاشة الهاتف يصل مستواها إلى مستوى شاشات أجهزة التلفزيون الخاصة بها، وذلك بفضل وحدة تحكم مخصصة يمكنها تحويل فيديو SDR إلى HDR.

ومن المحتمل أن يكون سعر الجهاز أقل من 500 دولارًا، لكنه يتميز بتصميم أنيق أقرب إلى Galaxy S10 من OnePlus 7 Pro، ويحتوي الهاتف مستشعر بصمة مدمج تحت الشاشة وأربع كاميرات خلفية ومنفذ سماعة الرأس التقليدي.

TCL 10L

يعد 10L الهاتف الأقل مواصفات بين المجموعة، بالرغم من امتلاكه كاميرا خلفية رباعية العدسة وقارئ بصمات الأصابع المثبت في الجهة الخلفية، كما أنه يحتوي على شاشة مثقوبة للكاميرا الأمامية، ويتميز بجهة خلفية بتصميم زجاجي عاكس.

وابتعدت الشركة عن تقديم أي مواصفات للتشكيلة الجديدة، وذلك بالرغم من أنها كشفت عن هذه الأجهزة خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، إلا أن شركة تصنيع الهواتف تخطط لإطلاقها بشكل رسمي خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 في برشلونة في أواخر شهر فبراير.